Помер легендарний тренер, який міг очолити "Динамо"

Помер видатний футбольний тренер Жерар Ульє, який у свій час очолював легендарні "Ліверпуль" і "Леон".

Ульє помер в ніч з неділі на понеділок, 14 грудня. Йому було 73 роки. Про це повідомляє l'equipe.

Повідомляється, що чоловік помер у себе вдома. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям, і він переніс операцію на аорті. Додому Ульє відправили буквально вчора після лікарні.

Проблеми зі здоров'ям у нього почалися ще у 2001 році, коли він тренував "Ліверпуль". Тоді у чоловіка сталося розшарування аорти.

За свою кар'єру у футболі Жерар Ульє домігся найбільших успіхів під час тренерської кар'єри в "Ліверпулі" і "Леоні".

"Ліверпуль" він тренував у період з 1998 по 2004 рік. За цей період команда виграла Кубок УЄФА-2000/01, Суперкубок УЄФА-2001, Кубок Англії-2000/01, Суперкубок Англії-2001, два Кубки англійської ліги-2000/01 та 2002/03. Також він ставав срібним і бронзовим призером Прем'єр-ліги в сезонах-2000/01 2001/02 і відповідно.

З "Леоном" (2005-2007 роки) Жерар Ульє двічі ставав чемпіоном Франції (2005/06, 2006/07). А ось останнім місцем роботи француза була "Астон Вілла", з якою він працював з 2010 по 2011 роки. У 2011 Ульє завершив тренерську кар'єру за станом здоров'я.

Відзначимо, що в 2007 році Ульє міг стати тренером київського "Динамо". Він підписав контракт, але за п'ять днів до старту у нього загострилися проблеми зі здоров'ям, пише sport.ua.

Жерар Ульє (в куртці) з футболістами ПСЖ святкує перемогу на чемпіонаті Франції в сезоні 1985-1986 років (фото: lequipe.fr)

Нагадаємо, що 25 листопада у віці 60 років помер Дієго Марадона. Вранці у легендарного футболіста стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця.