Умер легендарный рок-музыкант Эдди Ван Хален: ему было 65 лет

Эдди Ван Хален, легендарный гитарист и один из величайших музыкантов в истории рока, умер во вторник, 6 октября, после долгой борьбы с раком. Ему было 65 лет.

О смерти гитарного новатора сообщил его сын Вольфганг Ван Хален на своей странице в Twitter.

"Не могу поверить, что мне нужно это писать, но мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален, сегодня утром проиграл долгую и тяжелую битву с раком", - написал сын музыканта.

Он также отметил, что Эдди Ван Хален был лучшим отцом, о котором он когда-либо мог мечтать. Трагедия разбила его сердце, и он не думает, что когда-нибудь полностью оправится от этой потери.

Эдди Ван Хален (фото: wikipedia.org)

Эдди Ван Хален родился в 1955 году в голландском городе Неймеген. Когда ему было 7 лет его семья перехала в США в город Пасадена, штат Калифорния. Еще ребенком он учился играть на пианино, как и его старший брат. Но игра на пианино не привлекала его.

Его брат начал играть на гитаре, а Эдди взялся осваивать ударную установку, но через некоторое время они поменялись инструментами.

В 1972 он вместе с братом основали группу Van Halen. В 80-ых они были одной из наиболее популярных рок-групп в США. За свое время существование группа выпустила 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми.

Van Halen - Jump (YouTube)

Эдди Ван Хален считается одним из лучших гитаристов всех времен. Он популяризовал технику тэппинга - игры на гитаре с помощью ударов по струнам пальцами обеих рук.

Напомним, в США от коронавируса скончался известный японский дизайнер Кензо Такада.

Ранее умер легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.