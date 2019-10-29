Умер легендарный продюсер "Крестного отца" и "Великого Гэтсби"

Умер легендарный продюсер Роберт Эванс, в свое время работавший над культовыми картинами Романа Полански ("Ребенок Розмари", "Китайский квартал") и "Крестный отец" Френсиса Форда Копполы.

Эванс скончался в понедельник, 28 октября, в Беверли-Хиллз в возрасте 89 лет. Причины смерти продюсера не называются.

Роберт Эванс с 1967-го по 1974-й годы возглавлял кинокомпанию Paramount Pictures. Под его руководством свет увидели первые две части "Крестного отца", культовая "История любви", а также "Великий Гэтсби" с Робертом Редфордом и Мией Ферроу.

После грандиозного успеха "Китайского квартала" Эванс решил, что работать на студию невыгодно и решил стать независимым продюсером. С 1976 по 2003 год он выпустил несколько значимых картин: "Марафонец" (1976) с Дастином Хоффманом, "Клуб Коттон" (1984) с Ричардом Гиром. Последней известной его работой является популярная комедия "Как отделаться от парня за 10 дней", вышедшая в 2003 году.

Роберт Эванс (фото: kolibri.press)

Стоит отметить, что за свою карьеру Эванс кроме кинославы приобрел также довольно скандальную известность.

В 1980-х продюсер увлекся наркотиками. Его вместе с братом обвиняли в сбыте кокаина, а чтоб доказать суду свое раскаяние, он снял ролик о вреде наркотиков. В 1983 грянул новый скандал - заказное убийство продюсера Роя Рэдина, с которым Эванс работал над фильмом "Клуб Коттон". Эванс был в числе подозреваемых, но показания по делу отказался давать наотрез.

Кроме того, Эванс был женат семь раз. В браке с актрисой Эли Макгроу у него родился сын, актер и продюсер Джош Эванс.

А в 1994 году он был номинирован на "Золотую малину" за эротический триллер "Щепка" с Шерон Стоун и Уильямом Болдуином.