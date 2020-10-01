Умер легендарный футболист "Шахтера": ему было всего 48 лет

Скончался известный футболист команды "Шахтер" Сергей Ателькин. Сообщается, что ему было всего 48 лет. О смерти спортсмена рассказал директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Сергей Валерьевич Ателькин родился 8 января в Донецкой области. Футболом начал заниматься рано и его пригласил в дубль "Шахтера" известный тренер Валерий Яремченко.

С 1990 года Ателькин стал игроком основного состава команды. В 1995 году он перешел в команду "Кремень", но через год снова вернулся в "Шахтер". В 1997 году его пригласили играть за итальянский клуб "Лечче". В 1999 году Ателькин снова вернулся в "Шахтер" и два года подряд выигрывал кубок Украины. В 2003 году он закончил карьеру игрока и начал работать тренером-селекционером.

1 октября Сергей Ателькин скончался, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Сегодня утром пришло грустное сообщение – не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергей Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь - таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в сообщении Сергея Палкина на Facebook.

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