Умер легендарный футболист: все подробности (видео)

Билли Макнилл стал первым британцем, поднявшим над головой кубок европейских чемпионов

Билли Макнилл, легендарный шотландский футболист, умер в Глазго в возрасте 79 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщают западные СМИ.

Макнилл посвятил свою карьеру шотландскому клубу "Селтик", в котором играл в качестве капитана в течение 13 лет, провел 29 матчей за сборную Шотландии, а затем руководил командой, как тренер.

Футболист Билли Макнилл (фото: соцсети)

Он стал первым британцем, поднявшим над головой Кубок европейских чемпионов в сезоне 1966-1967 годов.

Кроме "Селтика" Макнилл был тренером таких футбольных команд, как "Абердин", "Манчестер Сити", "Астон Вилла" и "Хиберниан".

Билли Макнилл в центре (фото: twitter.com/ManCity)

Вместе с "Селтиком" 4 октября 1967 года приезжал в Киев, где его команда была сенсационно выбита из еврокубков "Динамо" (1:2 в Глазго и 1:1 в Киеве). Макнилл тогда играл в обоих поединках.

В 2015 году "Селтик" у входа на стадион "Селтик Парк" установили статую Макнилла, держащего в руках Кубок европейских чемпионов.

Rest in peace, Cesar. You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/FLCdURfuox