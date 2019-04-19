Смерть звезды "Папиных дочек": названа шокирующая причина

Коллаж РБК-Украина

Обнародована причина смерти жены Евстигнеева

Ирина Цывина умерла на 56-м году жизни 18 апреля. Смерть вдовы Евгения Евстигнеева не на шутку озадачила общественность. Однако есть предположение, что могло стать причиной смерти женщины, передают росСМИ.

Близкие и друзья актрисы потрясены новостью о ее смерти. Дело в том, что объяснений инциденту никто найти не может, ведь она была в полном порядке и ни на что не жаловалась.

К слову, Цывина верила в магию чисел и знаки судьбы. В одном из интервью Ирина делилась, что у нее "особое" отношение с одним из чисел: "Могила Е.А. Евстигнеева на Новодевичьем кладбище под номером 18. Номер квартиры, где я живу тоже 18".

Причина смерти Ирины Цывиной (фото: ruskino.ru)

К слову, после смерти мужа она нередко упоминала о том, что покойный Евгений Евстигнеев разговаривает с ней во сне. Сама Цывина тяжело переживала уход своего любимого, однако длилось это не так уж и долго. Уже в 29 лет Ирина окунулась в новые отношения, в которых у нее появилось двое детей - сын Евгений и дочь Зинаида.

От Евгения Евстигнеева Ирине досталась дача, на которой она любила проводить время. Там актриса познакомилась с соседом-бизнесменом Александром Благонравовым. Оба были несвободны, но чувства оказались настолько сильны, что заставили обоих решиться на развод. В 2002 году они поженились.

Причина смерти Ирины Цывиной (фото: facebook.com/Ирина Цывина)

Их совместная жизнь была очень бурной. Говорили, что женщина едва не покончила собой из-за измены Благонравова, затем в прессу просочились слухи о рукоприкладстве ее супруга. Несмотря на весьма непростые отношения, пара не разводилась.

Со временем Цывину стали обвинять в злоупотреблении спиртными напитками и говорили, что это все на фоне усталости от постоянной работы, а также из-за неудачных отношений с новым избранником.

Причина смерти Ирины Цывиной (фото: facebook.com/Ирина Цывина)

"Меня как будто кто-то сглазил. Я начала находить странные вещи у порога своей квартиры, рис какой-то рассыпанный… Когда я приехала на дачу, то увидела на стенах огромные шары плесени. На кухне нашла коробку со спичками, а там лежали волосы", - делилась обеспокоенная Цывина.

Напомним, в Великобритании умерла звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор. Ей было всего 16 лет.

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