Умер легендарный футболист и капитан киевского "Динамо". Он был кумиром миллионов

Умер Василий Турянчик - легендарный экс-футболист киевского "Динамо", вписавший золотыми буквами свое имя в историю команды. Знаменитый защитник бело-синих ушел из жизни в 86 лет.

О причине смерти легенды "Динамо" не сообщается.

Отметим, что Василий Юрьевич был представителем плеяды воспитанников закарпатского футбола, сделавших себе имя в футболке киевского гранда.

Турянчик четыре раза становился чемпионом СССР, в том числе впервые в истории команды в 1961-м, дважды обладатель Кубка страны.

Он - участник первого еврокубкового матча "Динамо" против "Колрейна" в 1965-м.

В 1965-1969 годах Турянчик выводил свою клуб на поле с капитанской повязкой.

За бело-синих он провел более 300 матчей, забив 12 голов.

Кстати, именно забитый 11 октября 1961 года в Москве в ворота "Торпедо" Турянчиком гол принес "Динамо" ничью, которая открыла дорогу к первому для киевского клуба завоеванию золотых медалей чемпионов СССР.

К слову, под руководством легендарного тренера Виктора Маслова Турянчик, прежде игравший на позиции центрального защитника, был переведен на позицию опорного полузащитника, став одним из первых в мире высококлассных игроков с подобным амплуа.

Турянчик, говорят футбольные эксперты, был "мотором и мозговым центром команды, образцом стойкости и волевых качеств, настоящим кумиром киевских любителей футбола".

Василий Турянчик в молодости (фото: fcdynamo.com)

После завершения карьеры футболиста Турянчик, не любивший суеты больших городов, вернулся в родное Закарпатье. Тренировал взрослые и детские команды Ужгорода, Иршавы, Мукачево. Именно в этом городе он жил последние годы, лишь изредка наведываясь в Киев.