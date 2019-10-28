Умер легендарный диссидент: он открыто посылал Путина

Умер, Владимир Буковский, известный писатель и диссидент, открыто ненавидевший Путина. Его не стало в воскресенье, 27 октября, на 77-м году жизни. На фициальном сайте писателя сказано, что он умер от остановки сердца в больнице Кембриджа, а в последние годы у него было слабое здоровье.

Буковский был широко известен, как участник диссидентского движения в СССР. Он родился в 1942 году в Башкирии, куда его семья была отправлена на эвакуацию. В Москве он организовывал собрания, распространял запрещенную тогда литературу.

Владимир Буковский (фото: ru.wikipedia.org)

Несколько раз писателя арестовывали и направляли на лечение принудительно. Всего в неволе Владимир Буковский провел в общей сложности 12 лет.

В 2000-х сразу же после прихода к власти Путина стал в жесткую оппозицию к нему.

В 2007-м хотел баллотироваться в президенты РФ, но ЦИК отказала ему в регистрации. А в 2014-м Буковскому откаазали в российском гражданстве.

Владимир Буковский (фото: russianlook.com)

Кроме того, в 2014-м Буковский сделал громкое заявление, что может помочь Петру Порошенко общаться с Путиным.

"Я готов приехать и обучить Порошенко посылать Путина. У меня хороший опыт", - заявлял диссидент.

"Людей типа Путина, я знаю сродни... Это тип лагерного кума... Он, как сказали бы на лагерном языке, понтовитый карась", - высказывался о президенте РФ Буковский.

Владимир Буковский о Путине (видео: YouTube/Николай НеГоголь)