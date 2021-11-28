Помер легендарний Олександр Градський, один із засновників "російського року"

У Москві помер легендарний співак, композитор, тренер російського "Голосу", один з піонерів "російського року" Олександр Градський. Йому було 72 роки, і у вересні він переніс коронавірус.

Народного артиста РФ забрали в п'ятницю, 26 листопада, з підозрою на інсульт. Лікарі боролися за його життя, але близько першої години ночі 28-го числа його не стало.

У вересні цього року Градський перехворів коронавірусом, після чого його здоров'я погіршилося. Він відчував слабкість, біль в ногах, відчував труднощі з пересуванням. При цьому залишався тренером "Голосу".

Градського доставляли на зйомки в лежачому положенні, навпроти його крісла завжди стояв вентилятор, а обговорення учасників ним звели до мінімуму.

Що відомо про життєвий шлях легенди

Олександр Градський став легендою ще за життя. Співак, мультиінструменталіст, автор пісень, поет, композитор. Один з основоположників "російського року".

Займатися музикою він почав ще в шкільні роки - в 1960-х роках заснував рок-групи "Слов'яни" і "Скоморохи".

У 1974 році ім'я Олександра Градського прогриміло після виходу картини Андрія Кончаловського "Романс про закоханих", музику до якого написав композитор. Градський в цьому фільмі не тільки складав музику, а й виконував вокальні партії.

А в 1976 році Градський вперше виконав пісню "Как молоды мы были", написану композитором Олександрою Пахмутовою і поетом Миколою Добронравовим для фільму "Моя любов на третьому курсі". Ця композиція стала свого роду "візитною карткою" співака.

З 2012 Градський був членом журі російського "Голосу", де в перших трьох сезонах якого перемагали учасники його команди.

У композитора був власний музичний театр" Градський Хол", заснований в Москві в 2014 році.

Відео: Олександр Градський, як молоді ми були

Вів авторську радіопрограму "Хіт-парад Олександра Градського", в якій було представлено близько 107 артистів різних жанрів. Зокрема, свій перший ефір отримали Юрій Шевчук, Костянтин Кінчев, Віктор Цой і багато інших легенд рок-музики.

Автор музики більш ніж до 40 художніх фільмів, кільком десяткам документальних і мультиплікаційних фільмів. Випустив понад 18 дисків, автор кількох рок-опер і рок-балетів, безлічі пісень.