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Умер легенда киевского "Динамо" и львовских "Карпат": выиграл золото и кубок

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Ивано-Франковск, Среда 23 июня 2021 12:18
Умер легенда киевского "Динамо" и львовских "Карпат": выиграл золото и кубок Умер легендарный футболист Ярослав Думанский (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ивано-Франковске скончался знаменитый украинский футболист Ярослав Думанский, сын футболиста и тренера Мирослава Думанского. Ему был всего 61 год. Причины смерти не сообщаются.

Об смерти известного футболиста сообщили на официальном сайте футбольного клуба "Динамо".

Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Рос болезненным ребенком, но родители-спортсмены отдали его в спорт. С 13 лет он начал заниматься футболом и в 1976 году провел свой первый матч в первой лиге первенства СССР по футболу.

В юности Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом его пригласили во львовскую команду "Карпаты". Там он играл в первой и высшей лиге с 1977 по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе "Карпат".

В 1981 году перешел в киевское "Динамо" и в том же году стал чемпионом СССР. В 1982 году – обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата страны.

Умер легенда киевского &quot;Динамо&quot; и львовских &quot;Карпат&quot;: выиграл золото и кубок

Умер футболист Ярослав Думанский

В 1985 году сыграл один матч в высшей лиге за московское "Динамо". В 1986 году играл за харьковский "Металлист". С 1987 по 1990 – за ивано-франковскую команду "Прикарпатье". После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе. Есть данные, что в последние годы подрабатывал таксистом.

"Думанский защищал цвета нашего клуба с 1981 по 1984 года, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе "бело-синих" Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982 году", - говорится в сообщении ФК "Динамо".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Евро 2020 едва не погиб футболист сборной Дании.

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