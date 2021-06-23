Умер легенда киевского "Динамо" и львовских "Карпат": выиграл золото и кубок

В Ивано-Франковске скончался знаменитый украинский футболист Ярослав Думанский, сын футболиста и тренера Мирослава Думанского. Ему был всего 61 год. Причины смерти не сообщаются.

Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Рос болезненным ребенком, но родители-спортсмены отдали его в спорт. С 13 лет он начал заниматься футболом и в 1976 году провел свой первый матч в первой лиге первенства СССР по футболу.

В юности Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом его пригласили во львовскую команду "Карпаты". Там он играл в первой и высшей лиге с 1977 по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе "Карпат".

В 1981 году перешел в киевское "Динамо" и в том же году стал чемпионом СССР. В 1982 году – обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата страны.

Умер футболист Ярослав Думанский

В 1985 году сыграл один матч в высшей лиге за московское "Динамо". В 1986 году играл за харьковский "Металлист". С 1987 по 1990 – за ивано-франковскую команду "Прикарпатье". После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе. Есть данные, что в последние годы подрабатывал таксистом.

"Думанский защищал цвета нашего клуба с 1981 по 1984 года, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе "бело-синих" Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982 году", - говорится в сообщении ФК "Динамо".