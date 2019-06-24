Умер культовый советский актер и секс-символ 80-х

Андрей Харитонов умер в 59 лет. Советский актер театра и кино, который родился в Киеве, сгорел от рака.

Зрители помнят Харитонова по таким фильмам, как "Овод", "Тайна Черных дроздов", "Человек-невидимка" и других. В 1980-х годах этот роковой красавец-интеллигент был настоящим секс-символом.

Андрей Харитонов (фото: facebook.com/Андрей Харитонов)

О смерти Харитонова сообщил в Facebook режиссер-документалист Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал он, подкрепив к посту фото актера, сделанное ровно 40 лет назад, во время съемок "Овода" во Львове, когда режиссер только познакомился с Андреем Игоревичем.

Скриншот поста (facebook.com/vitaliy.manski)

Позже информацию о смерти актера подтвердила его супруга Ольга Смирягина.

"Андрея сегодня не стало… Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", - написала женщина в соцсети.

Похоронен Андрей Харитонов будет в Киеве, где родился, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и получил признание.

Пользователи сети скорбят из-за смерти Харитонова.

В "Овода" была влюблена, и в негодяя из "Тайны черных дроздов"! И был он красив не по-советски как-то, и манера держаться – не пришелся ко двору, не оценили, увы, таких примеров немало... Очень-очень жаль...

Овод, Хоакин, Туробоев... Какой красивый человек ушел, как невозможно жаль...

Красивый человек внешне и внутренне. Светлая память.

Хорошо, что в его жизни были эти фильмы и эти образцы, которые останутся в нашей памяти!

Самый красивый из советских актеров. Ох...

Какой он был необыкновенный, неземной...

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