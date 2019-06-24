Умер культовый советский актер и секс-символ 80-х

Легендарный Андрей Харитонов скончался в 59 лет
Андрей Харитонов умер в 59 лет. Советский актер театра и кино, который родился в Киеве, сгорел от рака.
Зрители помнят Харитонова по таким фильмам, как "Овод", "Тайна Черных дроздов", "Человек-невидимка" и других. В 1980-х годах этот роковой красавец-интеллигент был настоящим секс-символом.
Андрей Харитонов (фото: facebook.com/Андрей Харитонов)
О смерти Харитонова сообщил в Facebook режиссер-документалист Виталий Манский.
"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", - написал он, подкрепив к посту фото актера, сделанное ровно 40 лет назад, во время съемок "Овода" во Львове, когда режиссер только познакомился с Андреем Игоревичем.
Скриншот поста (facebook.com/vitaliy.manski)
Позже информацию о смерти актера подтвердила его супруга Ольга Смирягина.
"Андрея сегодня не стало… Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год", - написала женщина в соцсети.
Похоронен Андрей Харитонов будет в Киеве, где родился, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и получил признание.
Пользователи сети скорбят из-за смерти Харитонова.
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Напомним, недавно Янина Соколова рассказала, как узнала о раке.