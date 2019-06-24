Помер культовий радянський актор і секс-символ 80-х

Андрій Харитонов помер 59 років. Радянський актор театру і кіно, який народився в Києві, згорів від раку.

Глядачі пам'ятають Харитонова за такими фільмами, як "Овід", "Таємниця Чорних дроздів", "Людина-невидимка" та іншими. У 1980-х роках цей фатальний красень-інтелігент був справжнім секс-символом.

Андрій Харитонов (фото: facebook.com/Андрій Харитонов)

Про смерть Харитонова повідомив в Facebook режисер-документаліст Віталій Манський.

"Не стало Андрія Харитонова... Мої співчуття всім, хто його пам'ятає і любить", - написав він, підкріпивши до посту фото актора, зроблене рівно 40 років тому, під час зйомок "Овода" у Львові, коли режисер тільки познайомився з Андрієм Ігоровичем.

Скріншот поста (facebook.com/vitaliy.manski)

Пізніше інформацію про смерть актора підтвердила його дружина Ольга Смирягіна.

"Андрія сьогодні не стало... Пішов з життя всіма улюблений, талановитий і надзвичайно красивий чоловік. Низький уклін його колег по театру, друзям, глядачам, які допомогли нам прожити цей страшний рік", - написала жінка в соцмережі.

Похований Андрій Харитонов буде в Києві, де народився, закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і отримав визнання.

Користувачі мережі сумують через смерть Харитонова.

В "Овода" була закохана, і негідника з "Таємниця чорних дроздів"! І був він гарний не по-радянськи якось, і манера триматися – не припав до двору, не оцінили, на жаль, таких прикладів чимало... Дуже-дуже шкода...

Овід, Хоакін, Туробоев... Який гарний чоловік пішов, як неможливо шкода...

Красива людина зовні і внутрішньо. Світла пам'ять.

Добре, що у його житті були ці фільми і ці зразки, які залишаться в нашій пам'яті!

Найкрасивіший з радянських акторів. Ох...

Який він був незвичайний, неземний...

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Нагадаємо, нещодавно Яніна Соколова розповіла, як дізналася про рак.