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Защищал Донецкий аэропорт: умер известный участник АТО

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 21:08
Защищал Донецкий аэропорт: умер известный участник АТО
Погиб боец АТО (Коллаж РБК-Украина)

За защиту Донецкого аэропорта он получил звание Народного Героя Украины

Боец АТО из 95-ой отдельной бригады, один из "киборгов", который защищал Донецкий аэропорт, Игорь Волынец погиб в ночь с 7 на 8 декабря. По предварительной информации, украинский военный покончил жизнь самоубийством. О трагедии сообщил на своей странице в Facebook Сергей Сердюк.

Игорь Волынец с позывным "Енот" был бойцом 2-го батальона 95-ой бригады. Волынец с 2014 по 2016 года служил на должности водителя разведывательного взвода 2-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. За оборону Донецкого аэропорта был награжден двумя орденами "За мужество" III степени, а также орденом "Народный герой Украины".

Защищал Донецкий аэропорт: умер известный участник АТО

Боец АТО, Герой Украины Игорь Волынец

"Сегодня мы получили трагическую новость. В ночь 7 декабря покончил жизнь самоубийством бывший боец 2-го батальона 95-ой бригады, Народный Герой Игорь Волынец, родом из села Голубовка Ружинского района Житомирской области", - сказано в сообщении.

Героя Украины похоронили в родном селе. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет. Причины, которые толкнули сильного бойца на такой шаг, устанавливаются следствием.

"Бесконечно возил БТРом в аэропорт бойцов. Садился и ехал. Сколько нужно - столько и возил. Вчера погиб...Беда", - написали в социальных сетях о гибели Волынца.

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