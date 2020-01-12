Помер відомий волонтер і захисник України: сумує вся країна

Помер волонтер (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відомий волонтер був родом з Кривого Рогу

Український волонтер Андрій Садило помер в ніч на 12 січня. Він - керівник групи "Допомога армії своїми руками", яка за роки конфлікту на Донбасі працювала на перемогу України та збереження життів її захисників. Про смерть патріота в Facebook повідомив главред "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Один з унікальних і незамінних людей, тихий і надійний трудівник війни, патріот не за посадою, а за справою, один з тих, на хребті яких по-справжньому тримається наша держава - Андрій Садило... Пішов з життя", - написав Юрій Бутусов.

Андрій Садыло (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Журналіст зазначив, що Андрій Садило зробив великий внесок у державну справу.

"Яку корисну і важливу місію в житті робив цей Громадянин. Він не хотів слави, соромився реклами, дуже рідко звертався за допомогою, усе прагнув зробити сам. Світла пам'ять, ти дуже багато зробив для порятунку сьогодення і для майбутнього", - додав Бутусов.

Скріншот (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, що раніше у Києві помер побитий ветеран АТО.