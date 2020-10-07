Помер відомий український волонтер, патріот і КВКшник: просив його не оплакувати

Помер відомий український волонтер (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо про смерть відомого українського волонтера, який з початку війни на Донбасі допомагав українським воїнам

Помер відомий український патріот і волонтер на ім'я Роман. Про смерть чоловіка повідомили у фонді "Повернись живим", попросивши не плакати про нього, бо Роману б це не сподобалося.

Так, згідно з повідомленням на Facebook-сторінці організації, у волонтера стався інсульт. Він з самого початку війни на Донбасі допомагав військовим, був самодостатнім і успішним в усьому.

Роман був "зарплатним спонсором фонду", його не стало 6 жовтня.

"Цей пост не буде сопливим, тому що Ромі б це не сподобалося. У ньому не буде прохань допомогти його родині, тому що він був успішним, і сім'ї буде, за що жити. Ми просто хочемо, щоб ви знали, що такий чоловік був серед нас. І що його більше немає", - йдеться в повідомленні.

Роман в центрі (фото: facebook.com/backandalive)

Роман був з тих патріотів, які не скаржаться і не страждають, а працюють, заробляють і домагаються цілей.

"Рома був одним з тих, на кого ми показували пальцем, коли нас питали: "А звідки у вас зарплати?". А цього літа на День Незалежності ми планували кілька благодійних музичних концертів у різних містах. Найбільших в історії України. Від фонду проектом повинен був займатися як продюсер Рома. Ця історія "навернулася" через пандемію", - розповідають у фонді про волонтера.

Роман рано втратив батька. Приблизно в такому ж віці, як помер сам. Він змушений був рано подорослішати і оберігати маму і сестру. Він змушений був рано піти працювати і стати на ноги.

"В універі Рома був капітаном команди КВК "Від Гвинта!". Він виграв усе, що було можливо в студентських КВК. Але одним КВК Рома не обмежувався. Він був капітаном від природи. Люди любили його і йшли за ним", - йдеться в повідомленні.

Роман в центрі (фото: facebook.com/backandalive)

Роман любив відпочивати, подорожувати, жив красиво, в кайф разом з друзями та родиною. І при цьому він був патріотом.

"Рома любив життя. Любив концерти і шоубіз. У свій час він побачив талант і зробив відомим репером Ярмака", - додали у фонді.

У Романа залишилися дружина і син, яких він дуже любив. Але у фонді не просять їм нічим допомагати, адже чоловік подбав про їхнє майбутнє. У "Повернись живим" розповідають про Рому тільки тому, щоб про нього знали, пам'ятали і пишалися українці.

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