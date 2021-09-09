Украинский певец умер во время игры в футбол: без отца остались трое детишек

Умер Андрей Грифель. Сердце популярного певца, музыканта, автора песен, молодежного пастора церкви "Джерело життя" и лидера прославления внезапно остановилось во Львове. В июне ему исполнилось 36 лет...
В сети коллеги и друзья Андрея не могут поверить в то, что его не стало.
Точная причина смерти музыканта неизвестна. Говорят, что Андрей "играл в футбол и просто упал".
"Это шок! Так рано... Бро, ты настоящая звезда, созданный для сцены... Всегда восхищался тем, как ты пел! Мы так и не успели вместе спеть. Как встретимся, обязательно это сделаем... До встречи, Андрей!" - написал в Facebook вокалист группы CRY НЕБА Александр Мамедов.
"Каждый из нас должен добежать до вечности, но никто не знает, когда будет финиш! Пусть эта песня станет особенной для всех, кто будет ее слушать. Теперь это слушается по другому! До встречи, дружище... Молимся за жену и детей!" - написал в соцсети Даниил Олейник и напомнил одну из песен Андрея "До тебе".
Андрей Грифель был женат, воспитывал троих детей - двух дочек и сына.
Андрей с семьей (фото: facebook.com/hryfel.andriy)
Украинцы сочувствуют семье певца.
Андрей Грифель (фото: facebook.com/hryfel.andriy)
Добавим, что Андрей был основателем и лидером львовской piano-post-pop rock группы PROVIDER. Также известен по участию в популярной команде D.WORSHIP.
В 2018 году стал участником христианского музыкального проекта прославления WHOLEHEART.
В активе певца десятки композиций, которые стали хитами. Среди них "Дякую Тобі", "Небеса", "Різдвяна", "До Тебе я лину" и другие.
"Небеса"
"Дякую Тобі"
"Провадиш"
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