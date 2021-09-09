Український співак помер під час гри у футбол: без батька лишилися троє діточок

Точна причина смерті музиканта невідома. Кажуть, що Андрій "грав у футбол і просто впав".

"Це шок! Так рано... Бро, ти справжня зірка, створений для сцени... Завжди захоплювався тим, як ти співав! Ми так і не встигли разом заспівати. Як зустрінемось, обов'язково це зробимо... До зустрічі Андрію!" - написав у Facebook вокаліст гурту CRY НЕБА Олександр Мамедов.

"Кожен з нас має добігти до вічності, але ніхто не знає, коли буде фініш! Нехай ця пісня стане особливою для всіх, хто буде її слухати. Тепер це слухається по іншому! До зустрічі друже... Молимось за дружину та діток!" - написав Данило Олійник і нагадав одну з пісень Андрія "До тебе".



Андрій Грифель був одружений, виховував трьох дітей - двох доньок і сина.

Андрій з родиною (фото: facebook.com/hryfel.andriy)

Українці співчувають родині співака.

Важко усвідомити і щось сказати. Нехай Бог дасть найсильнішу підтримку, щоб пережити, перейти цей біль

Щиро співчуваємо! І стоїмо в молитві, щоб Господь потішив Таню та діток. Сумуємо та плачемо разом з вами. Він пішов додому, туди, про що співав.

Не міг навіть подумати, що прийдеться прощатися з Андрієм… Ще в понеділок телефонував і планували підготовку до фестивалю, який мав відбутися 19 вересня… Андрій так багато мав ще зробити… Але Господь забрав його до себе… До зустрічі, Брате, на небесах!

Нема слів, тут самих співчуттів замало. Нехай Бог дасть вам сили прийняти це. Ця новина, як камінь на голову. Спочивай з миром, друже.

Сердечно співчуваю... Нехай Бог полегшить біль втрати і дасть сили пройти через всі труднощі...

Андрій Грифель (фото: facebook.com/hryfel.andriy)

Додамо, що Андрій був засновником та лідером львівського piano-post-pop rock гурту PROVIDER. Також відомий за участю у популярній команді D.WORSHIP.

У 2018 році став учасником християнського музичного проекту прославлення WHOLEHEART.

В активі співака десятки композицій, які стали хітами. Серед них "Дякую Тобі", "Небеса", "Різдвяна", "До Тебе я лину" та інші.

"Небеса"



"Дякую Тобі"



"Провадиш"