Умер известный украинский музыкант: лучший джазовый вокал страны

В Киеве внезапно скончался известный джазовый музыкант, виртуоз, лидер знаменитого квартета, обладатель премии "Лучший джазовый вокал Украины" Руслан Егоров. Ему было всего 36 лет.

О смерти молодого талантливого музыканта сообщила на своей странице в Facebook его сестра Илона Ковальчук. Она рассказала, что смерть произошла внезапно, по предварительным данным причиной стал сердечный приступ.

"Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика Руслана Егорова. Нет слов, чтобы передать всю боль и горе моей семьи. Я приехала к нему через 15 минут после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызывала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала. По предварительным данным, это сердечный приступ", - написала Илона Ковальчук.

Руслан Егоров

Руслан Егоров был известным украинским музыкантом, лидером и основателем популярного джазового коллектива. Квартет был успешен в Украине, а также за ее пределами. Они выступали практически на всех концертных площадках страны, а также были участниками известных джазовых фестивалей. Руслан Егоров является обладателем премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины". Ему было всего 36 лет.

Квартет Руслана Єгорова - Bibbidi Bobbidi Boo

Друзья и коллеги скорбят о такой ранней утрате, приносят свои искренние соболезнования родителям, родным, друзьям и коллегам. Это огромная утрата для всего музыкального мира Украины.

"Это утрата для музыкального мира. Музыка в его исполнении была особенной, концерты увлекали и наполняли ощущением прекрасного с первых нот…Он был настоящим музыкантом, талантливым артистом, которых очень и очень мало на сцене. Это очень печальная весть. Это утрата для меня, как ценителя красивой, живой музыки", - говорится в сообщении на странице Руслана Егорова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский композитор Мирослав Скорик.

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