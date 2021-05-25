Умер известный украинский актер: сыграл Голохвостого и Маркиза де Сада

Ярослав Дмитриевич Гаврилюк родился 29 октября 1951 года во Львове. В 1976 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Несколько лет проработал во Львовском театре юного зрителя, а в 1979 году после конкурсного отбора попал в знаменитый список 26 актеров, которые стали основателями первой трупы Молодого театра в Киеве. В 1982 году получил звание Заслуженного артиста Украины.

До последних дней жизни Гаврилюк блистал на сцене Молодого театра, был ведущим мастером сцены. На его счету более 20 громких ролей:

Антон Петряков - "Уйти и не вернуться"

Голохвастый - "За двумя зайцами"

Поприщин - "Записки сумасшедшего"

Вовчанский - "Пригвожденные"

Маркиз де Сад - "Марат-Сад".

Сумасшедший заяц - "Приключения Алисы в стране чудес"

Также Гаврилюк снимался в кино: "Под созвездием Близнецов", "От Буга до Вислы", "Такая поздняя, теплая осень", "Сказки старого волшебника", "Часовщик и курица", "Грех", "Гибель богов", "Поэт и княжна", "Ангел смерти", "Зеленая кофта" и другие.

Фото: Ярослав Гаврилюк (molodyytheatre.com)

В 1981 году Гаврилюк стал обладателем премии в номинации "За лучшую мужскую роль" на Международном фестивале "Молодость".

"Утрата. Источники в Союзе кинематографистов Украины только что сообщили мне, что после продолжительной болезни ушел из жизни известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Ярослав Дмитриевич Гаврилюк. Корона… Я трижды переспросил: мол, это же очевидно неправда, какая-то ошибка… 29 октября Гаврилюк мог бы отпраздновать свое 70-летие в каком-то новом спектакле родного театра, но…", - написал Вергелис.