Помер відомий український актор: зіграв Голохвостого і Маркіза де Сада

Ярослав Дмитрович Гаврилюк народився 29 жовтня 1951 року у Львові. У 1976 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Кілька років пропрацював у Львівському театрі юного глядача, а в 1979 році після конкурсного відбору потрапив до знаменитого списку 26 акторів, які стали засновниками першої трупи Молодого театру в Києві. У 1982 році отримав звання Заслуженого артиста України.

До останніх днів життя Гаврилюк блищав на сцені Молодого театру, був провідним майстром сцени. На його рахунку понад 20 гучних ролей:

Антон Петряков - "Піти та не повернутися"

Голохвастий - "За двома зайцями"

Поприщін - "Записки божевільного"

Вовчанський - "Пригвождені"

Маркіз де Сад - "Марат-Сад".

Божевільний заєць - "Пригоди Аліси в Країні чудес"

Також Гаврилюк знімався в кіно: "Під сузір'ям близнюків", "Від Бугу до Вісли", "Така пізня, тепла осінь", "Казки старого чарівника", "Годинникар і курка", "Гріх", "Загибель богів", "Поет і княжна", "Ангел смерті", "Зелена кофта" та інші.

Фото: Ярослав Гаврилюк (molodyytheatre.com)

У 1981 році Гаврилюк став володарем премії в номінації "За кращу чоловічу роль" на Міжнародному фестивалі "Молодість".

"Втрата. Джерела в Спілці кінематографістів України щойно повідомили мені, що після тривалої хвороби пішов з життя відомий український актор театру і кіно, народний артист України Ярослав Дмитрович Гаврилюк. Корона ... я тричі перепитав: мовляв, це ж очевидно неправда, якась помилка ... 29 жовтня Гаврилюк міг би відсвяткувати своє 70-річчя в якомусь новому спектаклі рідного театру, але...", - написав Вергеліс.