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Умерла знаменитая певица: ее песню ежедневно слышали миллионы (видео)

STYLERПерсоны    04.11.2019 - 13:59
Умерла знаменитая певица: ее песню ежедневно слышали миллионы (видео)
Умерла Мари Лафоре (фото: pxhere.com)

Умерла певица, которую десятки миллионов людей знали по мелодии из программы "Время"

Умерла знаменитая французская певица Мари Лафоре, которую миллионы выходцев и советского союза знают по песне "Manchester et Liverpool". Именно под эту мелодию ежедневно заканчивалась прогнозом погоды программа "Время" - главный и практически единственный источник новостей для жителей СССР.

Мари скончалась в субботу, 2 ноября, в возрасте 80 лет в Женолье, Швейцария, пишут западные СМИ. Пик ее славы пришелся на 1960-1970-е годы. В этот период она была самой узнаваемой французской исполнительницей.

Умерла знаменитая певица: ее песню ежедневно слышали миллионы (видео)

Мари Лафоре (фото: gala.fr)

Лафоре начала свою музыкальную карьеру в 19 лет. Все произошло благодаря случайности. Девушка приняла участие в радиоконкурсе "Рождение звезды", вместо заболевшей сестры.

Девушка победила в этом конкурсе и вскоре стала очень популярной.

Снималась Лафоре и в кино, причем дебютировала она стразу с Аленом Делоном в киноленте "На ярком солнце" (1960).

Мари Лафоре "Manchester et Liverpool" (видео: YouTube/Balam311)

В 1978 году певица приняла швейцарское грпажданство и стала жить в Женеве. Последние 30 лет она посвятила себя кино и театру, завершив музыкальную карьеру.

"Manchester et Liverpool" в советском прогнозе погоды (видео: YouTube/Balam311)

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