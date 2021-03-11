Умер известный композитор: писал музыку к "Гардемаринам" и другим советским фильмам

Он родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С этого же года вел преподавательскую деятельность в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской.

Виктор Лебедев (фото: wikipedia.org)

Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, в том числе к известной картине "Гардемарины, вперед!" и продолжении "Виват, гардемарины!".

Кроме того, он писал музыку к мультфильмам, сочинял для симфонического оркестра, оперы - "Волшебник Изумрудного города" (1968), и балета - "Похождения солдата Пешкина" (1968), "Волшебники зимы" (1973), "Педагогическая поэма" (1977).

Более 60 лет Лебедев занимал должность профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Музыка Виктора Лебедева к фильмам (видео: YouTube)