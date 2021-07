Умер композитор Дживан Гаспарян: автор музыки ко многим голливудским шедеврам

"С глубокой болью пишу о своей большой потере. Да упокоит Бог твою душу на небесах. Сегодня ночью мир претерпел невосполнимую потерю. Прекрасная душа. Пусть Бог хранит ястреба на светлом небе", - написал Гаспарян-младший.

Дживан Гаспарян – знаменитый армянский музыкант и композитор, мастер игры на дудуке, профессор Ереванской консерватории, обладатель множества наград, автор многих известных композиций.

Родился 12 октября 1928 года в селе Солак в Армении. Детство провел в детском доме, так как отец ушел на фронт, а мама скончалась.

С 6 лет начал играть на дудуке – армянском музыкальном инструменте. Также обучался игре на зурне и шви. Музыку изучал самостоятельно – по игре старых мастеров.

В 1948 году его приняли в ансамбль национальной песни и танца, и он впервые вышел на сцену - сразу солистом. В 1956 году получил первую музыкальную премию, а в 1957 году поехал в США на гастроли.

Обладатель четырех медалей ЮНЕСКО – в 1959, 1962, 1973 и 1980 году. С 1980 года начал работать в США и писать саундтреки и мелодии для голливудских кинофильмов. Его музыка звучит в таких кинокартинах: "Последнее искушение Христа", "Гладиатор", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии".

В 1990 году активно работал в США вместе с внуком, своим последователем – Дживаном Гаспаряном-младшим. Гастролировал по всему миру, работал со многими известными музыкантами и композиторами Европы и США.

В 2002 году получил престижную музыкальную награду WOMEX, в 2006 был номинирован на Грэмми. В 2010 году выступил на Евровидении вместе с Евой Ривас.

В последние годы жил на две страны – в США и Армении. Преподавал свое мастерство и передавал знания внуку. В 2017 году его постигла личная трагедия – умерла его верная спутница жизни, супруга, балерина Астхик Заргарян, с которой мастер прожил более 50 лет.

Jivan Gasparyan - They Took My Love Away