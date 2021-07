Помер композитор Дживан Гаспарян: автор музики до багатьох голлівудських шедеврам

"З глибоким болем пишу про свою велику втрату. Нехай упокоїть Бог твою душу на небесах. Сьогодні вночі світ зазнав непоправної втрати. Прекрасна душа. Нехай Бог береже яструба на світлому небі", - написав Гаспарян-молодший.

Дживан Гаспарян - знаменитий вірменський музикант і композитор, майстер гри на дудуці, професор Єреванської консерваторії, володар безлічі нагород, автор багатьох відомих композицій.

Народився 12 жовтня 1928 року в селі Солак у Вірменії. Дитинство провів у дитячому будинку, оскільки батько пішов на фронт, а мама померла.

З 6 років почав грати на дудуці – вірменському музичному інструменті. Також навчався грі на зурні та шві. Музику вивчав самостійно - по грі старих майстрів.

У 1948 році його прийняли в ансамбль національної пісні та танцю, і він вперше вийшов на сцену - відразу солістом. У 1956 році отримав першу музичну премію, а в 1957 році поїхав до США на гастролі.

Володар чотирьох медалей ЮНЕСКО - в 1959, 1962, 1973 і 1980 році. З 1980 року почав працювати в США і писати саундтреки та мелодії для голлівудських кінофільмів. Його музика звучить в таких кінокартинах: "Остання спокуса Христа", "Гладіатор", "Код да Вінчі", "Хроніки Нарнії".

У 1990 році активно працював у США разом з онуком, своїм послідовником – Дживаном Гаспаряном-молодшим. Гастролював по всьому світу, працював з багатьма відомими музикантами та композиторами Європи й США.

У 2002 році отримав престижну музичну нагороду WOMEX, у 2006 був номінований на Греммі. У 2010 році виступив на Євробаченні разом з Євою Рівас.

В останні роки жив на дві країни - в США і Вірменії. Викладав свою майстерність і передавав знання онукові. У 2017 році його спіткала особиста трагедія – померла його вірна супутниця життя, дружина, балерина Астхік Заргарян, з якою майстер прожив більше ніж 50 років.

