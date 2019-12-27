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Помер відомий композитор: автор легендарних хитів

STYLERЖиття    27.12.2019 - 19:40
Помер відомий композитор: автор легендарних хитів
Джері Хермана помер в США (фото: pixabay.com)

Композитор бродвейських мюзиклів Джеррі Герман помер у своєму будинку

Знаменитий композитор бродвейських мюзиклів Джері Херман, помер у своєму будинку в Маямі у віці 88 років. Герман помер у четвер, 26 грудня, від хвороби легенів. Про це повідомляє Associated Press.

Герман отримав премію "Тоні" за досягнення в області американського театру. За свою тривалу кар'єру він написав музику і тексти для таких мюзиклів, як "Мэйм", "Хелло, Доллі!" і "Клітка для диваків". При цьому постановка "Хелло, Доллі!" справила фурор і зібрала 10 призів.

Хрещениця Хермана підтвердила його смерть. Він помер від легеневих ускладнень у своєму будинку, в якому проживав зі своїм партнером, брокером з нерухомості Террі Марлером.

Джері Херман народився в 1931 році в Нью-Йорку. У 1985 році у нього виявили ВІЛ-інфекцію. При цьому композитор називав себе щасливчиком, оскільки йому вдалося уникнути прогресування інфекції через лікування експериментальними препаратами.

Нагадаємо, що вчора, 26 грудня, померла радянська і російська актриса Галина Волчек в одній з лікарень міста Москви.

Раніше повідомлялося про те, що помер талановитий український актор театру і кіно, актор дубляжу Віталій Дорошенко. Він народився 21 жовтня 1941 року в Одесі. Закінчив КДІТМ імені В. К. Карпенка-Карого.

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