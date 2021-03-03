UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Умер известный футбольный комментатор Юрий Розанов

Автор: Людмила Жукова

Умер Юрий Розанов. Он скончался в возрасте 59 лет от онкологического заболевания.

Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский в Twitter.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.

Отметим, что известный футбольный комментатор в последние годы боролся с онкологией.

Летом 2020 года он говорил, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

"Либо помру, либо буду работать", — иронично говорил он о своей болезни в интервью летом.

Юрий Розанов умер от рака (фото: sport24.ru)

Юрий Розанов работал в основном на футбольных и хоккейных матчах. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не выходил в эфир из-за своей тяжелой болезни. К работе он вернулся в ноябре 2019 года, проходя в это же время курс лечения от рака.

Как мы писали ранее, в Киеве внезапно скончался молодой актер Иван Марченко. Он был известен по видеороликам о правилах поведения в столичном метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступления
Читайте также
Умер первый глава МИД Украины: "нет слов, нет слез"
В Москве нашли мертвую и истощенную украинскую писательницу: в квартире совсем не было еды
Прогноз погоды