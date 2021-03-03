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Помер відомий футбольний коментатор Юрій Розанов

Автор: Людмила Жукова

Помер Юрій Розанов. Він пішов з життя у віці 59 років від онкологічного захворювання.

Про це повідомив його колега Михайло Моссаковський Twitter.

"Помер Юрій Розанов. Через 15 хвилин ефір. Не знаю, як працювати", - написав Моссаковський.

Зазначимо, що відомий футбольний коментатор в останні роки боровся з онкологією.

Влітку 2020 року він говорив, що в якийсь момент пішов на поправку, проте потім у нього виявили нові утворення. В ході боротьби з раком Розанов багато разів проходив курси хіміотерапії.

"Або помру, або буду працювати", — іронічно говорив він про свою хворобу в інтерв'ю влітку.

Юрій Розанов помер від раку (фото: sport24.ru)

Юрій Розанов працював в основному на футбольних і хокейних матчах. У 2012 році він був нагороджений премією ТЕФІ в номінації "спортивний коментатор/ведучий спортивної програми" за репортаж з молодіжного чемпіонату світу з хокею.

З травня по листопад 2019 року не виходив в ефір через свою тяжку хворобу. До роботи він повернувся в листопаді 2019 року, проходячи в цей же час курс лікування від раку.

Як ми писали раніше, в Києві раптово помер молодий актор Іван Марченко. Він був відомий з відеороликів про правила поведінки в столичному метро.

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