Умер известный французский актер и режиссер: звезда многих культовых фильмов

В Париже скончался известный актер и кинорежиссер алжирского происхождения Жан-Пьер Бакри. У него несколько лет назад диагностировали онкологическое заболевание, которое и стало причиной его смерти в 69 лет.

О смерти известного актера и режиссера сообщили на телеканале BFMTV.

Жан-Пьер Бакри родился 24 мая 1951 года в Алжире во франкоалжирской еврейской семье. Когда Бакри было 11 лет, вся семья эмигрировала в Канны. Изначально Жан-Пьер хотел стать учителем латинского и французских языков, но в 25 лет он отправился покорять Париж и начал работать в модельной индустрии. Там он увлекся курсами актерского мастерства знаменитого Рене Симона.

Жан-Пьер Бакри (Фото: wikimedia.org)

Первые роли Бакри сыграл в театре, а в кино дебютировал в военной драме "Военврач". Его партнерами стали Ален Делон и Вероник Жанно. В 1985 году Жан-Пьер Бакри получил огромную популярность после выхода фильма "Подземка" Люка Бессона.

Многие годы его связывали отношения с Жауи Аньес, с которой он создал несколько фильмов как режиссер. Они получили четыре премии Сезар, Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, премию Европейской киноакадемии и премию Рене Клера.

На его счету такие фильмы: "День искупления", "Любовь с первого взгляда", "Эдит и Марсель", "Седьмая Мишень", "Подземка", "Конец лета", "Кухня и зависимость", "Семейная атмосфера", "Известные старые песни", "На чужой вкус", "Вандомская площадь", "Посмотри на меня", "Праздничный переполох".

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