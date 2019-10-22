Умер известный фотограф Верховной Рады: в сети волна скорби

Умер известный фотограф Владимир Струмовский, который долгое время проработал в Верховной Раде Украины. О смерти 59-летнего фотографа сообщили на странице Facebook.

Струмовского не стало в понедельник, 21 октября. Его жизнь унес оторвавшийся тромб. Трагедия произошла, когда он был на даче.

Владимир Струмовский был выпускником Институт журналистики КНУ имени Т. Г. Шевченко, служил в Афганистане, долгое время работал в газете "Крещатик", а затем фотокорреспондентом Верховной Рады.

Владимир Струмовский (фото: facebook.com)

"Он был не просто парламентским корреспондентом: прошел Афганистан... Он работал там, где обычным журналистам вход был запрещен: на испытаниях новых ракетных установок, оружия "Укроборонпром", в самых горячих местах... " - пишет о нем однокурсница Алена Голубева.

Умер Владимир Струмовский (скрин: facebook.com)

Друзья и коллеги вспоминают о Владимире, как о добром, отзывчивом человеке, талантливом мастере своего дела. Струмовский очень любил свою дочь и часто рассказывал о ее успехах.

"Вы всегда были искренним, безотказным и позитив всегда приносили в Раду", - пишет Владислав Зайко.

Умер Владимир Струмовский (скрин: facebook.com)