Помер відомий фотограф Верховної Ради: в мережі хвиля скорботи

Володимир Струмовський був справжнім майстром своєї справи
Помер відомий фотограф Володимир Струмовський, який довгий час пропрацював у Верховній Раді України. Про смерть 59-річного фотографа повідомили на сторінці Facebook.
Струмовського не стало у понеділок, 21 жовтня. Його життя забрав тромб, що відірвався. Трагедія сталася, коли він був на дачі.
Володимир Струмовський був випускником Інститут журналістики КНУ імені Т. Г. Шевченка, служив в Афганістані, довгий час працював у газеті "Хрещатик", а потім фотокореспондентом Верховної Ради.
Володимир Струмовський (фото: facebook.com)
"Він був не просто парламентським кореспондентом: пройшов Афганістан... Він працював там, де звичайним журналістам вхід заборонений: на випробуваннях нових ракетних установок, зброї "Укроборонпром", в самих гарячих місцях... " - пише про нього однокурсниця Альна Голубєва.
Помер Володимир Струмовський (скрін: facebook.com)
Друзі і колеги згадують про Володимира, як про добру, чуйну людину, талановитого майстра своєї справи. Струмовський дуже любив свою доньку і часто розповідав про її успіхи.
"Ви завжди були щирим, безвідмовним і позитив завжди приносили в Раду", - пише Владислав Зайко.
Помер Володимир Струмовський (скрін: facebook.com)