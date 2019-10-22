Помер відомий фотограф Верховної Ради: в мережі хвиля скорботи

Помер відомий фотограф Володимир Струмовський, який довгий час пропрацював у Верховній Раді України. Про смерть 59-річного фотографа повідомили на сторінці Facebook.

Струмовського не стало у понеділок, 21 жовтня. Його життя забрав тромб, що відірвався. Трагедія сталася, коли він був на дачі.

Володимир Струмовський був випускником Інститут журналістики КНУ імені Т. Г. Шевченка, служив в Афганістані, довгий час працював у газеті "Хрещатик", а потім фотокореспондентом Верховної Ради.

Володимир Струмовський (фото: facebook.com)

"Він був не просто парламентським кореспондентом: пройшов Афганістан... Він працював там, де звичайним журналістам вхід заборонений: на випробуваннях нових ракетних установок, зброї "Укроборонпром", в самих гарячих місцях... " - пише про нього однокурсниця Альна Голубєва.

Помер Володимир Струмовський (скрін: facebook.com)

Друзі і колеги згадують про Володимира, як про добру, чуйну людину, талановитого майстра своєї справи. Струмовський дуже любив свою доньку і часто розповідав про її успіхи.

"Ви завжди були щирим, безвідмовним і позитив завжди приносили в Раду", - пише Владислав Зайко.

Помер Володимир Струмовський (скрін: facebook.com)