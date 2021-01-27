Умер известный актер, звезда культового сериала "Ликвидация"

Умер известный актер Юрий Лахин, родившийся в Украине. Он прославился благодаря роли полковника Чурсина в культовом сериале "Ликвидация" о жизни в послевоенной Одессе.

Российские СМИ сообщают, что артисту театра и кино еще в декабре диагностировали коронавирус. Болезнь дала осложнения и Лахина отправили на госпитализацию. Однако 27 января актер скончался, пробыв почти месяц (с 30 декабря) на аппарате ИВЛ.

Актер родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре вместе с родителями переехал на Урал. С 1996 года был артистом театра "Сатирикон".

Помимо "Ликвидации" Юрий Лахин снялся в таких сериалах, как "Молодежка", "Громовы" и "Вечный зов". Также артист сыграл эпизодическую роль в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".

В сериале "Ликвидация" 2007 года Юрий Лахин сыграл начальника военной контрразведки округа, полковника Чусова. Сериал состоял из одного сезона, в который вошло 14 эпизодов. Телесериал повествует о борьбе Советской власти с преступностью в послевоенное время (в 1946 году) в Одессе.

В день премьеры первых двух серий сериал собрал у экрана рекордное количество зрителей.

Юрий Лахин в сериале "Ликвидация"

Отметим, что именно на съемках сериала в Одессе стало плохо знаменитому актеру Андрею Краско. По дороге в больницу он умер, а сцены с ним пришлось переснимать с заменой - актером Сергеем Маковецким.

Ранее мы писали, что в Одессе умерла известная актриса театра и кино Ирина Токарчук.