Помер відомий актор, зірка культового серіалу "Ліквідація"

Помер відомий актор Юрій Лахін, уродженець України. Він прославився завдяки ролі полковника Чурсіна в культовому серіалі "Ліквідація" про життя в післявоєнній Одесі.

Російські ЗМІ повідомляють, що артисту театру і кіно ще в грудні діагностували коронавірус. Хвороба дала ускладнення і Лахіна відправили на госпіталізацію. Однак 27 січня актор помер, пробувши майже місяць (з 30 грудня) на апараті ШВЛ.

Актор народився 23 липня 1952 року в Запоріжжі. Незабаром разом з батьками переїхав на Урал. З 1996 року був артистом театру "Сатирикон".

Крім "Ліквідації" Юрій Лахін знявся в таких серіалах, як "Молодіжка", "Громови" і "Вічний поклик". Також артист зіграв епізодичну роль у фільмі "Висоцький. Спасибі, що живий".

У серіалі "Ліквідація" 2007 року Юрій Лахін зіграв начальника військової контррозвідки округу, полковника Чусова. Серіал складався з одного сезону, в який увійшло 14 епізодів. Телесеріал розповідає про боротьбу Радянської влади зі злочинністю в повоєнний час (у 1946 році) в Одесі.

В день прем'єри перших двох серій серіал зібрав біля екрану рекордну кількість глядачів.

Юрій Лахін в серіалі "Ліквідація"

Зазначимо, що саме на зйомках серіалу в Одесі стало погано знаменитому акторові Андрію Краско. По дорозі в лікарню він помер, а сцени з ним довелося перезнімати з заміною - актором Сергієм Маковецьким.

Раніше ми писали, що в Одесі померла відома актриса театру і кіно Ірина Токарчук.