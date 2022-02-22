Умер Герой Украины, легендарный Иван Дзюба: "человек, который всегда имел мужество говорить правду"

Легендарный Иван Дзюба, Герой Украины, литературовед, диссидент умер на 91-м году жизни. Он до последнего работал, следил за общественно-политической деятельностью, несмотря на проблемы со здоровьем, которые усугубились в последние годы.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Николая Жулинского, литературоведа, политического и общественного деятеля.

Стал легендой еще при жизни

"Одно имя уже много говорит. Много - потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", - рассказывает Жулинский.

Иван Михайлович ушел достойно, тихо во сне, утром 22 февраля.

"Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - говорила о нем еще одна наша легенда Лина Костенко.

Где и когда состоится прощание пока что неизвестно.

Биография Героя Украины, советского диссидента

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области.

Он - диссидент советских времен, Герой Украины (2001), академик НАН Украины, в свое время был министром культуры (ноябрь 1992 - август 1994) и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

В 1973 году Дзюба был приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован".

Фото: Иван Дзюба после ареста в 1972 году

Дзюба - автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ - книга "Черный романтик: Сергей Жадан".

Он был одним из основателей "Народного руха Украины".