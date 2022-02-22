Умер Герой Украины, легендарный Иван Дзюба: "человек, который всегда имел мужество говорить правду"
Легендарный Иван Дзюба, Герой Украины, литературовед, диссидент умер на 91-м году жизни. Он до последнего работал, следил за общественно-политической деятельностью, несмотря на проблемы со здоровьем, которые усугубились в последние годы.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Николая Жулинского, литературоведа, политического и общественного деятеля.
Стал легендой еще при жизни
"Одно имя уже много говорит. Много - потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего Иван Дзюба - это интеллектуальный проводник и спикер украинского "шестидесятничества", - рассказывает Жулинский.
Иван Михайлович ушел достойно, тихо во сне, утром 22 февраля.
"Иван Дзюба - это человек, который всегда имел мужество говорить правду", - говорила о нем еще одна наша легенда Лина Костенко.
Где и когда состоится прощание пока что неизвестно.
Биография Героя Украины, советского диссидента
Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области.
Он - диссидент советских времен, Герой Украины (2001), академик НАН Украины, в свое время был министром культуры (ноябрь 1992 - август 1994) и главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
В 1973 году Дзюба был приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой известный труд "Интернационализм или русификация", но был "помилован".
Фото: Иван Дзюба после ареста в 1972 году
Дзюба - автор десятков публикаций, книг, в частности о Тарасе Шевченко, исследований о культуре и политике. Среди последних работ - книга "Черный романтик: Сергей Жадан".
Он был одним из основателей "Народного руха Украины".
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