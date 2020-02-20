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Помер геніальний винахідник, який "прискорив" життя кожної людини

STYLERЖиття    20.02.2020 - 23:36
Помер геніальний винахідник, який "прискорив" життя кожної людини
Помер Ларрі Теслер, творець функції "копіпаст" (фото: pixabay.com)

Ларрі Теслер створив одну з найбільш геніальних опцій комп'ютера

Ларрі Теслер, геніальний програміст, винахідник функції "копіпаст", помер у США у віці 74 років. Що відомо про генія, який зробив життя кожної людини, що користується комп'ютером, набагато простіше - в матеріалі Styler.

Про смерть Ларрі Теслера в США повідомили західні ЗМІ, причина не називається. Програміст помер в понеділок, але про це офіційно стало відомо тільки в четвер, 20 лютого.

Важко собі уявити, наскільки стомлюючою і довгою була б робота за комп'ютером, якщо б тексти доводилося переписувати заново. Адже завдяки опції Ctrl+C, Ctrl+V всі - від школяра до пенсіонера можуть заощадити багато дорогоцінного часу.

Майбутній винахідник народився в Нью-Йорку в 1945 році. Після закінчення Стенфордського університету почав працювати в Xerox PARC в 1973 році. Там він разом з колегою Тімом Моттом створив свій набір команд.

Помер геніальний винахідник, який &quot;прискорив&quot; життя кожної людини

Ларрі Теслер (фото: twitter.com/Xerox)

Легендарні нині команди Ctrl+C і Ctrl+V вперше були випробувані в 1973-1976 під час роботи над мовою програмування Smalltalk-76.

А в 1980 році Теслер почав кар'єру в Apple, де пропрацював 17 років. Програміст також працював в Amazon і Yahoo.

Крім комбінацій "копіювати" і "вставити", він також розробив команди "вирізати", "знаходити" і "замінювати", а також багато інших.

"Ваш робочий день легше завдяки його революційним ідеям", - написали на сторінці компанії Xerox в Twitter.

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