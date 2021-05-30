Умер гениальный украинский писатель Михаил Слабошпицкий

Умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий. Его произведения входят в школьную программу еще с младшей школы, а наследие - бесценно. Чем известен мастер - читайте ниже в нашем материале.
О смерти гения сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.
По словам любимой женщины, писателя не стало в ночь на 30 мая. Ему было 74 года.
"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала Светлана Короненко.
О причинах смерти не сообщается.
Михаила Слабошпицкого знают и любит украинские дети. Ведь на его произведениях "Хлопчик Валь", "Славко і Жарко" и многих других, выросло не одно поколение.
А за роман-биографию "Поэт из ада" он был отмечен в 2005 году Национальной премией имени Тараса Шевченко.
Есть в активе художника и взрослые серьезные работы. В частности, он автор "Пейзажа для Оранжевой Революции", а также романа "Мария Башкирцева", который переведен на несколько языков.
Много лет жизни Слабошпицкий отдал издательству "Ярославов вал", в котором был директором.
Сын писателя Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.
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