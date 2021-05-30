UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Умер гениальный украинский писатель Михаил Слабошпицкий

Автор: Светлана Мащенко

Умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий. Его произведения входят в школьную программу еще с младшей школы, а наследие - бесценно. Чем известен мастер - читайте ниже в нашем материале.

О смерти гения сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook.

По словам любимой женщины, писателя не стало в ночь на 30 мая. Ему было 74 года.

"Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу", - написала Светлана Короненко.

О причинах смерти не сообщается.

Кем был Михаил Слабошпицкий

Михаила Слабошпицкого знают и любит украинские дети. Ведь на его произведениях "Хлопчик Валь", "Славко і Жарко" и многих других, выросло не одно поколение.

А за роман-биографию "Поэт из ада" он был отмечен в 2005 году Национальной премией имени Тараса Шевченко.

Есть в активе художника и взрослые серьезные работы. В частности, он автор "Пейзажа для Оранжевой Революции", а также романа "Мария Башкирцева", который переведен на несколько языков.

Много лет жизни Слабошпицкий отдал издательству "Ярославов вал", в котором был директором.

Сын писателя Мирослав является известным украинским кинорежиссером, дочь Иванна - журналисткой.

Ранее мы писали, что в Кропивницком умер знаменитый тренер по художественной гимнастике Ольга Гейдарова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступления