Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко

Помер фотограф Віктор Марущенко (колаж: РБК-Україна)

Фотограф Віктор Марущенко помер після тяжкої хвороби

Віктор Марущенко, відомий український фотограф помер після боротьби з важкою недугою. Генія не стало в ніч на 29 вересня. Йому було 74 роки.

Про трагедію повідомив в Facebook його колега Ярослав Солоп. Він збирав кошти на лікування Марущенка, про хворобу якого стало відомо у вересні 2020-го.

"Не стало Віктора Марущенка. Велика втрата для України. Дякую всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним", - написав Солоп.

Віктор Марущенко (фото: Українська правда)

Віктор Марущенко був засновником і директором власної школи фотографії. У його об'єктив свого часу потрапили українська художниця Марія Приймаченко, композитор Валентин Сильвестров, актор і режисер Григорій Гладій та багато інших.

Згори вниз: Марія Примаченко, Валентин Сильвестров, Григорій Гладій (фото: Українська правда)

Народився художник і фотограф Віктор Марущенко в Новосибірську в 1946 році. У Києві жив з 1951 року. За свою творчу кар'єру став учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції і Сан-Паулу. Його знімки знаходяться в колекціях музеїв, галерей та приватних колекціонерів.

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