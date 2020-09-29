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Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко

Вівторок 29 вересня 2020 12:46
Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко
Помер фотограф Віктор Марущенко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Фотограф Віктор Марущенко помер після тяжкої хвороби

Віктор Марущенко, відомий український фотограф помер після боротьби з важкою недугою. Генія не стало в ніч на 29 вересня. Йому було 74 роки.

Про трагедію повідомив в Facebook його колега Ярослав Солоп. Він збирав кошти на лікування Марущенка, про хворобу якого стало відомо у вересні 2020-го.

"Не стало Віктора Марущенка. Велика втрата для України. Дякую всім небайдужим, хто долучився до збору коштів на його лікування. Глибокі співчуття рідним", - написав Солоп.

Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко

Віктор Марущенко (фото: Українська правда)

Віктор Марущенко був засновником і директором власної школи фотографії. У його об'єктив свого часу потрапили українська художниця Марія Приймаченко, композитор Валентин Сильвестров, актор і режисер Григорій Гладій та багато інших.

Помер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії ПримаченкоПомер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії ПримаченкоПомер геніальний український фотограф, який робив портрети Марії Примаченко

Згори вниз: Марія Примаченко, Валентин Сильвестров, Григорій Гладій (фото: Українська правда)

Народився художник і фотограф Віктор Марущенко в Новосибірську в 1946 році. У Києві жив з 1951 року. За свою творчу кар'єру став учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні. Учасник бієнале у Венеції і Сан-Паулу. Його знімки знаходяться в колекціях музеїв, галерей та приватних колекціонерів.

Раніше ми писали, що на Закарпатті помер відомий художник.

Також повідомлялося, що у Росії помер оперний співак, який прославився завдяки шоу "Криве дзеркало".

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