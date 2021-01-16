Умер барон Ротшильд: у банкира-миллиардера не выдержало сердце

Барон Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет - потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении, председатель совета директоров группы Эдмона де Ротшильда (Edmond de Rothschild Holding SA) скончался от сердечного приступа.

Об этом 16 января пишет Le Parisien со ссылкой на сообщение его семьи.

"Ариан де Ротшильд и ее дочери с большой скорбью сообщают о смерти их мужа и отца Бенджамина де Ротшильда после сердечного приступа в семейном доме в Прени (Швейцария) во второй половине дня. 15 января 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Сын Эдмонда и Надин де Ротшильд был отцом четверых детей.

Похороны барона назначены на ближайшие дни. На них будут присутствовать только члены семьи - по просьбе его родственников.

Франко-швейцарская группа Rothschild Holding SA, головная компания Edmond de Rothschild Group со штаб-квартирой в Женеве, специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. В Edmond de Rothschild Group входят благотворительные Фонды Эдмона де Ротшильда, также ей принадлежит бренд Edmond de Rothschild Heritage (изысканные вина и сыр, отели и рестораны).

Стоимость активов, находящихся в управлении группы, составляет 173 миллиарда швейцарских франков (около 194 миллиарда долларов).

Камилла Огрен (Мутон), Бенджамин и Ариан де Ротшильды (Кларк), Филипп Серей де Ротшильд (Мутон) и Эрик де Ротшильд (Лафит) (фото: Courtesy / jpost.com)

Бенджамин де Ротшильд был одним из самых богатых членов своей семьи по версии журнала Challenges, и не покидал этот рейтинг с 1998 года.

В 2019 году Ротшильды были на 22-м месте рейтинга. В том же году он занял 1349-е место в мировом рейтинге американского журнала Forbes.

Династия Ротшильдов, банкиров и общественных деятелей, восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире после создания Федрезерва.

Ранее сообщалось, что сестра Джорджа Буша-старшего умерла от COVID-19 в возрасте 94 лет.