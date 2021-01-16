Помер барон Ротшильд: у банкіра-мільярдера не витримало серце

Барон Бенджамін де Ротшильд помер у віці 57 років - нащадок засновника династії Ротшильд в сьомому поколінні, голова ради директорів групи Едмона де Ротшильда (Edmond de Rothschild Holding SA) помер від серцевого нападу.

Про це 16 січня пише Le Parisien з посиланням на повідомлення його сім'ї.

"Аріан де Ротшильд та її дочки з великим сумом повідомляють про смерть їхнього чоловіка і батька Бенджаміна де Ротшильда після серцевого нападу в сімейному будинку в Прені (Швейцарія) у другій половині дня. 15 січня 2021 року", - йдеться в прес-релізі.

Син Едмонда і Надін де Ротшильд був батьком чотирьох дітей.

Похорон барона призначені на найближчі дні. На них будуть присутні тільки члени сім'ї - на прохання його родичів.

Франко-швейцарська група Rothschild Holding SA, головна компанія Edmond de Rothschild Group зі штаб-квартирою в Женеві, спеціалізується на приватних банківських послугах і управлінні активами. До Edmond de Rothschild Group входять благодійні Фонди Едмона де Ротшильда, також їй належить бренд Edmond de Rothschild Heritage (вишукані вина і сир, готелі та ресторани).

Вартість активів, що перебувають в управлінні групи, становить 173 мільярди швейцарських франків (близько 194 мільярдів доларів).

Камілла Огрен (Мутон), Бенджамін та Аріан де Ротшильди (Кларк), Філіп Серей де Ротшильд (Мутон) і Ерік де Ротшильд (Лафіт) (фото: Courtesy / jpost.com)

Бенджамін де Ротшильд був одним з найбагатших членів своєї сім'ї за версією журналу Challenges, і не залишав цей рейтинг з 1998 року.

У 2019 році Ротшильди були на 22-му місці рейтингу. У тому ж році він посів 1349-е місце у світовому рейтингу американського журналу Forbes.

Династія Ротшильдів, банкірів і громадських діячів, виходить з кінця XVIII століття. У 1816 році імператор Австрійської імперії Франц II надав Ротшильдам баронський титул. Вважається, що з XIX століття Ротшильди мають найбільші статки у світі після створення Федрезерву.

Раніше повідомлялося, що сестра Джорджа Буша-старшого померла від COVID-19 у віці 94 років.