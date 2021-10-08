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Умер Алексей Мась, "крестный отец" украинской IT-сферы

Автор: Владимир Костырин

Умер Алексей Мась, знаменитый украинский айтишник и интернет-предприниматель, изобретатель и сооснователь успешных стартапов, популярных файлообменников. Деятелю уанета было только 47 лет.

Скорбную весть 8 октября сообщили родные Мася на странице в Facebook.

Что стало причиной смерти пока не уточняется, однако по словам сына айтишника, Алексей последние месяцы болел, а сердце предпринимателя остановилось 6 октября.

О месте и дате похорон будет известно позже.

Алексей Мась родился в Киеве, учился на радиофизическом факультете КГУ.

В 90-х годах работал в институте НИИАСС и в отделе программных средств банка "Украинский капитал", в Нацбанке являлся ведущим специалистом.

Алексей Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

Мась создал почтовую систему Mail.ua, которую позже купила Mail.ru, разработал программу создания визуальных писем Visual Letter, офлайн-карты Лондона, Барселоны и Парижа для iPhone и iPad, мегапопулярные в Украине файлообменники Infostore и EX.UA, был сооснователем Украинской баннерной сети (УБС), стал одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum, и многое другое.

В последние годы работал IT&Digital-советником президента компании "Киевстар".

В 2016 году Мась в интервью Styler признался, что в тот момент хотел "менять страну, ведь есть рычаги делать это через собственный бизнес". Также он отмечал, что IT-сфера в Украине двигается вперед ударными темпами, но "давление на айтишников как было, так и остается".

Алексей Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

В сети близкие и знакомые Мася рассказывают о "крестном отце" украинской IT-сферы, звучат соболезнования его родным.

Фото: скрин постов (facebook.com/alekseymas)

Ранее сообщалось, что в январе во Львове умер известный ученый и изобретатель Зенон Готра в возрасте 78 лет.

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