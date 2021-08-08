Умер Александр Ройтбурд: чем знаменитый украинский художник всем нам запомнился

Про смерть худодника сообщил в Facebook Олег Сенцов.

"Александр Ройтбурд. R.I.P", - лаконично написал режиссер.

Причины смерти пока не сообщаются. Но известно, что Ройтбурд в течение длительного времени болел.

В последнем своем интервью изданию Бабель (вышло 6 августа 2021-го) деятель культуры рассказывал, что он плохо спит и ходит. На фото было заметно, что он заметно "сдал" и сильно похудел.

Александр Анатольевич Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961. Он был ярким представителем Южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма.

Музейные войны

В конце 2017 Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея.

Хотя ряд депутатов облсовета были категорически против, тогдашний председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов 19 марта 2018-го подписал с художником контракт на пять лет.

Тогда в СМИ сравнивали баталии вокруг победы Ройтбурда на конкурсе за должность директора ОХМ с битвой за кресло одесского мэра.

Увольнение и протесты

4 сентября 2019 года Одесский областной совет уволил Александра Ройтбурда с должности директора музея, несмотря на все достижения музея при новом руководителе.

Отставку назвали политической и она вызывала возмущение у одесситов. Более тысячи человек вышли на митинг, чтобы отстоять Александра Ройтбурда на позиции директора музея. В конечном итоге это набрало таких масштабов, что сам художник назвал эти события "культурным Майданом современной Украины".

Тогдашний руководитель облгосадминистрации Светлана Шаталова распоряжение об отставке подписывать отказалась. А в Министерстве культуры заявили, что для увольнения Ройтбурда нет оснований. Затем следовали судебные разбирательства - художника то увольняли, то восстанавливали в должности.

Точку поставил Верховный суд - он признал Ройтбурда законным директором, это решение уже нельзя было обжаловать. А еще сам художник стал депутатом областного совета. И все деньги, причитающиеся ему по закону на депутатские нужды - а это почти четыре миллиона гривен в год, он передавал музею.

Превратил Одесский художественный музей в центр современного искусства

Четыре года назад, когда художника Александра Ройтбурда назначили директором Одесского художественного музея, с потолка в залах текла вода, а на полу стояли ведра.

Сейчас в здании свежий ремонт, новая крыша и освещение. А еще впервые с 1987 года здесь изменили экспозицию.

Теперь на третьем этаже ОХМ сразу семь залов с картинами от 1920-х до 2020-го. Команда музея регулярно обновляет фонд, покупая картины современных художников. Сейчас музей готовится стать национальным и переехать в новое здание.

Фото: Александр Ройтбурд (wikipedia.org)

Взгляды и гражданская позиция

Художника называли "порнографом, который рисует картины дерьмом" и обвиняли в ненависти к Одессе.

Александр Ройтбурд был участником Евромайдана. Но при этом выступал против политики украинской власти направленной на поддержку украинского языка

"Сегодня власть думает, что через языковую украинизацию, через усиление праворадикальной идеологии, через культ Бандеры она консолидирует нацию. Я считаю, это одна из самых больших ее ошибок, это, наоборот, расколет нацию", - заявлял художник.