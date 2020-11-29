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Умер актер из "Звездных войн" и "Заводного апельсина": ушла легенда мирового кино

Воскресенье 29 ноября 2020 10:35
Умер актер из "Звездных войн" и "Заводного апельсина": ушла легенда мирового кино
Умер актер (иллюстративное фото: flickr.com)
Автор: Анна Киселева

Актер получил славу благодаря съемкам в оригинальной трилогии киносаги "Звездные войны"

Британский актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars, 1977-1983), умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в Twitter компании Bowington Management, представлявшей интересы артиста.

Причины смерти Проуза не раскрываются, ему было 85 лет.

"С большим сожалением и душераздирающей печалью мы и миллионы фанатов по всему миру объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет", — говорится в заявлении компании.

Причина смерти может быть связана с болезнями, с которыми боролся актер, пишут местные издания. Проуз большую часть своей жизни страдал от артрита. Это привело к замене обоих бедер и лодыжки, а также к нескольким операциям по замене тазобедренного сустава. Симптомы артрита у актера впервые появились в возрасте 13 лет и снова вернулись в 1990 году. В 2009 году актер рассказал о том, что борется с раком предстательной железы.

Умер актер из &quot;Звездных войн&quot; и &quot;Заводного апельсина&quot;: ушла легенда мирового кино

Умер актер из &quot;Звездных войн&quot; и &quot;Заводного апельсина&quot;: ушла легенда мирового кино

Дэвид Проуз (фото: twitter.com/BowingtonM)

Актер снимался в кино с конца 1960-х и до 2010 года. Среди других крупных проектов, в которых он принимал участие — "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика. В Великобритании он также был широко известен как главный герой образовательных роликов для детей о соблюдении правил движения пешеходов.

Проуз был женат с 1963 года на Норме Скаммелл и был отцом троих детей.

Напомним, что ранее скончался культовый украинский и советский режиссер Роман Виктюк. В конце октября его госпитализировали с коронавирусом. 17 ноября 2020 года его не стало. Смерть Виктюка подтвердили в его театре.

Ранее мы писали о том, что умер знаменитый актер Армен Джигарханян.

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