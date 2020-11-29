Помер актор з "Зоряних воєн" і "Заводного апельсина": пішла легенда світового кіно

Помер актор (ілюстративне фото: flickr.com)

Актор здобув славу завдяки зйомкам в оригінальній трилогії кіносаги "Зоряні війни"

Британський актор Девід Проуз, що виконав роль Дарта Вейдера в оригінальній трилогії кіносаги "Зоряні війни" (Star Wars, 1977-1983), помер у віці 85 років. Про це повідомляється в Twitter компанії Bowington Management, що представляла інтереси артиста.

Причини смерті Проуз не розкриваються, йому було 85 років.

"З великим жалем і несамовитим сумом ми та мільйони фанатів по всьому світу оголошуємо, що наш клієнт Девід Проуз помер у віці 85 років", — йдеться в заяві компанії.

Причина смерті може бути пов'язана з хворобами, з якими боровся актор. Проуз більшу частину свого життя страждав від артриту. Це призвело до заміни обох стегон і щиколотки, а також до кількох операцій із заміни тазостегнового суглоба. Симптоми артриту в актора вперше з'явилися у віці 13 років і знову повернулися в 1990 році. У 2009 році актор розповів про те, що бореться з раком передміхурової залози.

Девід Проуз (фото: twitter.com/BowingtonM)

Актор знімався в кіно з кінця 1960-х і до 2010 року. Серед інших крупних проєктів, в яких він брав участь — "Заводний апельсин" Стенлі Кубрика. У Великобританії він також був широко відомий як головний герой освітніх роликів для дітей про дотримання правил руху пішоходів.

Проуз був у шлюбі з 1963 року з Нормою Скаммел та був батьком трьох дітей.

Нагадаємо, що раніше помер культовий український і радянський режисер Роман Віктюк. Наприкінці жовтня його госпіталізували з коронавірусом. 17 листопада 2020 року його не стало. Смерть Віктюка підтвердили в його театрі.

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