Умер актер Кирк Дуглас: биография легенды

Кирк Дуглас, сыгравший Спартака, умер в США
Кирк Дуглас скончался в США в возрасте 103 лет. О смерти легендарного актера сообщил его сын Майкл Дуглас в своем аккаунте в Instagram. Майкл отметил, что ни для кого не секрет, что его отец был легендой в мире киноискусства.
"С огромной печалью я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и причины, по которым он верил в нее, устанавливают стандарт для всех нас", - написал Майкл.
Актер признался в любви к своему отцу и написал, что очень гордится тем, что был его сыном.
"Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын", - написал Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме штата Нью-Йорк, его настоящее имя Исер Данилович. Его родители эмигрировали из России в США и остались там навсегда. Семья жила очень бедно и Кирк подрабатывал почтальоном. Он всегда мечтал о карьере в кино, еще со второго класса.
После окончания школы он поступил в колледж St. Lawrence University. Он занимался боком и участвовал в поединках неоднократно. Чтобы заработать на обучение в театральном колледже, работал охранником на автостоянке и портье в гостинице. С еврейским именем он не мог расчитывать на успешную карьеру и взял себе псевдоним Кирк Дуглас. Ему это порекомендовал уководитель студенческой труппы Карл Малден.
Кирк Дуглас (фото из открытых источников)
Дугласа приняли на службу в одно из подразделений связи Тихоокеанского флота США, где он служил в 1941—1943 годах.
Домой он вернулся с ранением и сразу после выздоровления занялся актерской карьерой. Он играл в театральных постановках, участвовал в радиопередачах, снимался в рекламе. В 1944 году добился небольшого успеха, заменив в постановке на Бродвее Ричарда Уидмарка. В 1945 году Кирк переезжает в Голливуд и ищет новые возможности. В это время карьера актера не особо переживала изменения.
Кирк основал продюсерскую кинокомпанию, назвав ее именем матери – "Брайна Продакшн". Ее силами снята военная драма "Тропы славы" и боевик "Викинги", в которых продюсер отвел себе ключевые роли.
Только с начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих актеров. В основном он играл крутых парней, героев вестернов, полицейских. В 1949 году Дугласа впервые номинировала на главную мировую кинопремию: на экраны вышла драма-нуар "Чемпион" канадского режиссера Марка Робсона, где Кирку доверили ключевую роль.
Большой успех принес Кирку фильм "Спартак", в котором он сыграл главную роль. Фильм сняли в 1960 году. Картину называют предвестником блокбастеров, она взяла четыре Оскара, но на съемках Дуглас и Стенли Кубрик окончательно разругались.
Кирк Дуглас приобрел права на постановку романа американского литератора "Пролетая над гнездом кукушки". Но роман, поставленный Дугласом на Бродвее, провалился.
Любимой ролью в кино Кирк Дуглас называл работу в вестерне "Смельчаки одиноки", где он сыграл ковбоя. Отметим, что в 60-ых зрителям немного наскучили образы ковбоев и Кирк оказался немного не у дел.
Кирк Дуглас сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), "Викинги" (1958).