Умер актер Кирк Дуглас: биография легенды

Кирк Дуглас скончался в США в возрасте 103 лет. О смерти легендарного актера сообщил его сын Майкл Дуглас в своем аккаунте в Instagram. Майкл отметил, что ни для кого не секрет, что его отец был легендой в мире киноискусства.

"С огромной печалью я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и причины, по которым он верил в нее, устанавливают стандарт для всех нас", - написал Майкл.

Актер признался в любви к своему отцу и написал, что очень гордится тем, что был его сыном.

"Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын", - написал Майкл Дуглас.

Биография великого актера

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме штата Нью-Йорк, его настоящее имя Исер Данилович. Его родители эмигрировали из России в США и остались там навсегда. Семья жила очень бедно и Кирк подрабатывал почтальоном. Он всегда мечтал о карьере в кино, еще со второго класса.

После окончания школы он поступил в колледж St. Lawrence University. Он занимался боком и участвовал в поединках неоднократно. Чтобы заработать на обучение в театральном колледже, работал охранником на автостоянке и портье в гостинице. С еврейским именем он не мог расчитывать на успешную карьеру и взял себе псевдоним Кирк Дуглас. Ему это порекомендовал уководитель студенческой труппы Карл Малден.

Кирк Дуглас (фото из открытых источников)

Дугласа приняли на службу в одно из подразделений связи Тихоокеанского флота США, где он служил в 1941—1943 годах.

Домой он вернулся с ранением и сразу после выздоровления занялся актерской карьерой. Он играл в театральных постановках, участвовал в радиопередачах, снимался в рекламе. В 1944 году добился небольшого успеха, заменив в постановке на Бродвее Ричарда Уидмарка. В 1945 году Кирк переезжает в Голливуд и ищет новые возможности. В это время карьера актера не особо переживала изменения.

Кирк основал продюсерскую кинокомпанию, назвав ее именем матери – "Брайна Продакшн". Ее силами снята военная драма "Тропы славы" и боевик "Викинги", в которых продюсер отвел себе ключевые роли.

Только с начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих актеров. В основном он играл крутых парней, героев вестернов, полицейских. В 1949 году Дугласа впервые номинировала на главную мировую кинопремию: на экраны вышла драма-нуар "Чемпион" канадского режиссера Марка Робсона, где Кирку доверили ключевую роль.

Большой успех принес Кирку фильм "Спартак", в котором он сыграл главную роль. Фильм сняли в 1960 году. Картину называют предвестником блокбастеров, она взяла четыре Оскара, но на съемках Дуглас и Стенли Кубрик окончательно разругались.

"Спартак" Кирк Дуглас (фото из открытых источников)

Кирк Дуглас приобрел права на постановку романа американского литератора "Пролетая над гнездом кукушки". Но роман, поставленный Дугласом на Бродвее, провалился.

Любимой ролью в кино Кирк Дуглас называл работу в вестерне "Смельчаки одиноки", где он сыграл ковбоя. Отметим, что в 60-ых зрителям немного наскучили образы ковбоев и Кирк оказался немного не у дел.

Кирк Дуглас сыграл более чем в 80 фильмах, среди которых "Туз в рукаве" (1951), "Злые и красивые" (1952), "Жажда жизни" (1956), "Тропы славы" (1957), "Викинги" (1958).

Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет (фото из открытых источников)