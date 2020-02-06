Помер актор Кірк Дуглас: біографія легенди

Кірк Дуглас помер у США у віці 103 років. Про смерть легендарного актора повідомив його син Майкл Дуглас у своєму акаунті в Instagram. Майкл зазначив, що ні для кого не секрет, що його батько був легендою в світі кіномистецтва.

"З величезним сумом я і мої брати оголошуємо про те, що Кірк Дуглас залишив нас сьогодні у віці 103 років. Для світу він був легендою, актором з золотого століття кіно, які жили в його золоті роки, гуманітарних діячем, чия прихильність до справедливості і причини, за якими він вірив у неї, встановлюють стандарт для всіх нас", - написав Майкл.

Актор зізнався в любові до свого батька і написав, що дуже пишається тим, що був його сином.

"Дозвольте мені закінчити словами, які я сказав йому в останній день його народження і які завжди будуть залишатися правдою. Тато, я так тебе люблю і дуже пишаюся тим, що я твій син", - написав Майкл Дуглас.

Біографія великого актора

Кірк Дуглас народився 9 грудня 1916 року в Амстердамі штату Нью-Йорк, його справжнє ім'я Ісер Данилович. Його батьки емігрували з Росії в США і залишилися там назавжди. Сім'я жила дуже бідно і Кірк підробляв листоношею. Він завжди мріяв про кар'єру в кіно, ще з другого класу.

Після закінчення школи він вступив до коледжу St. Cornell University. Він займався боком і брав участь у поєдинках неодноразово. Щоб заробити на навчання в театральному коледжі, працював охоронцем на автостоянці і портьє в готелі. З єврейським ім'ям він не міг розраховувати на успішну кар'єру і взяв собі псевдонім Кірк Дуглас. Йому це порекомендував керівник студентської трупи Карл Малден.

Кірк Дуглас (фото з відкритих джерел)

Дугласа взяли на службу в один з підрозділів зв'язку Тихоокеанського флоту США, де він служив в 1941-1943 роках.

Додому він повернувся з пораненням і відразу після одужання зайнявся акторською кар'єрою. Він грав у театральних постановках, брав участь у радіопередачах, знімався в рекламі. У 1944 році домігся невеликого успіху, замінивши в постановці на Бродвеї Річарда Уідмарка. У 1945 році Кірк переїжджає в Голлівуд і шукає нові можливості. В цей час кар'єра актора не особливо переживала зміни.

Кірк заснував продюсерську кінокомпанію, назвавши її ім'ям матері – "Брайна Продакшн". Її силами знята військова драма "Стежки слави" і бойовик "Вікінги", в яких продюсер відвів собі ключові ролі.

Тільки з початку 1950-х Дуглас стає одним з провідних акторів. В основному він грав крутих хлопців, героїв вестернів, поліцейських. У 1949 році Дугласа вперше номінувала на головну світову кінопремію: на екрани вийшла драма-нуар "Чемпіон" канадського режисера Марка Робсона, де Кирку довірили ключову роль.

Великий успіх приніс Кирку фільм "Спартак", в якому він зіграв головну роль. Фільм зняли в 1960 році. Картину називають провісником блокбастерів, вона взяла чотири Оскара, але на зйомках Дуглас і Стенлі Кубрик остаточно посварилися.

"Спартак" Кірк Дуглас (фото з відкритих джерел)

Кірк Дуглас придбав права на постановку роману американського літератора "Пролітаючи над гніздом зозулі". Але роман, поставлений Дугласом на бродвейських підмостках, провалився.

Улюбленою роллю в кіно Кірк Дуглас називав роботу у вестерні "Сміливці самотні", де він зіграв ковбоя. Відзначимо, що в 60-их глядачам трохи набридли образи ковбоїв і Кірк виявився трохи не у справ.

Кірк Дуглас зіграв більш ніж в 80 фільмах, серед яких "Туз у рукаві" (1951), "Злі й гарні" (1952), "Жага життя" (1956), "Стежки слави" (1957), "Вікінги" (1958).

Кірк Дуглас помер у віці 103 років (фото з відкритих джерел)