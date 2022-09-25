В Умані хасиди почали відзначати Рош ха-Шана: відбулася наймасовіша молитва (фото)

В Умань для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана вже прибули 23 тисяч паломників-хасидів . Сьогодні у місті іноземці провели наймасовішу молитву Тіккун а-Клалі.

Про це 25 вересня передали в Об'єднаній єврейській громаді України в Telegram .

Так, на вулицях Умані тисячі брацлавських хасидів одночасно прочитали 10 псалмів із Тегіліму.

"Тіккун а-Клалі (буквальний переклад: "всеосяжне виправлення") - це масова молитва, під час якої зачитується підбірка з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи", - пояснюють в ОЕГ.

У мережі було опубліковано фото, як проходила така молитва.

В Умані хасиди, які прибули для святкування Рош ха-Шана, звершили наймасовішу молитву Тіккун а-Клалі (фото: t.me/UJCUkraine)

Поліцейські стежать за порядком. Зазначається, що паломництво відбувається "у штатному режимі".

Крім того, в умовах повномасштабної російської війни цього року для безпеки в Умані підготували 21 укриття на випадок повітряної тривоги.

Також біля самого місця святкувань у місті передбачено спеціальне укриття на 2-2,5 тис. осіб.

В Умані паломники хасиди 25 вересня почали святкувати Рош ха-Шана (фото: t.me/UJCUkraine)

Після молитви Тіккун а-Клалі увечері ввечері 25 вересня паломники хасиди розпочали святкування Рош ха-Шана. Відзначатимуть єврейський Новий рік по 27-е.

В ОАГ додали, що надзвичайних подій та інших позаштатних ситуацій в районі паломництва хасидів зараз "не виявлено".

Святкування Рош ха-Шана

В Умань щоосені прибувають хасиди з усього світу для святкування Рош ха-Шана. У місті знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана.

Рош ха-Шана належить до найважливіших єврейських свят. У 2022 році воно припадає на дві доби наприкінці вересня. Святкування розпочнеться увечері 25 вересня, а закінчиться увечері 27-го.

Цього року хасидам рекомендували утриматися від візиту в Україну на святкування Рош ха-Шана через високу ймовірність ракетного обстрілу з боку РФ. Але десятки тисяч прочан вирішили приїхати, щоб відзначити це релігійне свято.

В Умані з 19 по 30 вересня запровадили низку обмежень на святкування Рош ха-Шана. Під забороною продаж алкоголю, піротехніки та зброї, на в'їзді до міста працюватиме півдесятка блокпостів.