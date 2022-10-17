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Улюблене м'ясо українців впало в ціні: скільки коштує свинина

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 09:00
Улюблене м'ясо українців впало в ціні: скільки коштує свинина В Україні здешевшала свинина (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Популярне в Україні м'ясо впало в ціні майже на 4%. Фахівці пов'язують це зі зміною сезону та віяловими відключеннями електроенергії.

Про це повідомляють в асоціації "Свинарі України".

Чому м'ясо здешевшало?

Виробники свинини відзначили посилення цінового тиску з боку заготівельників. Це пояснюють сповільненням продажів свинини та суттєвою конкуренцією з імпортним м’ясом. Його надходження посилилося з кінця вересня.

Експерти кажуть, що послаблення цін на свинину в закупівлі для жовтня є характерною сезонною зміною через перехід покупців на гриби, риба, м’ясо домашньої худоби та птиці, тобто альтернативні види білка. Впливає також початок опалювального сезону та тимчасові відключення електроенергії.

"Так, вже цього тижня низка операторів стикнулася з відмовами від попередньо замовленої охолодженої свинини, що спричинило формування залишків та зсув графіків виробництва та постачань", - додали експерти.

Улюблене м'ясо українців впало в ціні: скільки коштує свинина

Українська свинина активно конкурує із закордонною (фото: Freepik)

Скільки коштує свинина в Україні?

Торги на 41 тиждень минули досить напружено. За їх результатами ціни на товарні партії постановили на 1,5-4 гривні за кілограм дешевше, ніж тижнем раніше.

Так, у центрі та на сході будуть реалізовувати за 74-77 гривні, а в західних областях тяжіють до 73-74 гривні, проте можна знайти й нижчі цінники. А середньоринкова позначка послабилася на 3,5% - до 73,85 гривні за кілограм.

Улюблене м'ясо українців впало в ціні: скільки коштує свинина

Фото: asu.pigua.info

Раніше ми повідомляли про зміни в цінах на сири та ковбаси.

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