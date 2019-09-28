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Улыбайтесь, господа: гениальные цитаты из фильмов Марка Захарова

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Режиссер отличился острым умом и хорошим чувством юмора

Марк Захаров умер 28 сентября в Москве после продолжительного лечения легких. Сердце талантливого режиссера и сценариста остановилось около 10:00 в одной из больниц российской столицы. Мэтр киноискусства поставил более 50-ти спектаклей, снял 9 фильмов и написал 14 сценариев. Издание STYLER решило вспомнить лучшие цитаты и крылатые фразы из фильмов Марка Анатольевича.

Лучшие цитаты из фильма "Обыкновенное чудо" (1978 г.):

  • Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придёт конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны.
  • Когда купец плывет на утлом суденышке через бурное море, контрабандист ползет по жердочке над пропастью солидно, достойно: люди деньги зарабатывают. А вы любовь…
  • Палача и рюмку водки. Водку — мне, остальное — ему.
  • Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?
  • Моя дочь поступает как все нормальные люди. У нее неприятности – она палит в кого попало. Растет дочка.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Обыкновенное чудо")

  • Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я – чертовски привлекателен. Чего зря время терять? В полночь жду.
  • Подписываешь смертный приговор – и хохочешь, вспоминая ее смешные шалости.
  • Мне здесь нравится – дом устроен славно, с любовью. Так взял бы и отнял.
  • Подумаешь – медведь! Не хорек все-таки…Другие живут, и ничего. Мы бы его приручили, причесали, он бы плясал нам иногда…
  • Я знаю, я подслушивал.

Фразы из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" (1979 г.), которые стали крылатыми:

  • Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить.
  • – О чем это она? – Барона кроет. – И что говорит? – Ясно что: подлец, говорит, псих ненормальный, врун несчастный... – И чего хочет? – Ясно чего: чтоб не бросал. – Логично.
  • – Бросил жену с ребенком! – Я не ребенок, я офицер! – Пишем: бросил жену с офицером!
  • Господин барон уже три раза про вас спрашивал: Не пришел, говорит, господин пастор? Нет, говорю, не пришел… Ну и слава Богу, говорит. Очень вас ждет…
  • Неужели вам нужно обязательно убить человека, чтобы понять, что он живой.
  • Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь испортить нам праздник?
  • – А разве ночь? – Ночь. – И давно? – С вечера.
  • Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
  • Мы уехали в свадебное путешествие. Я – в Турцию, она – в Швейцарию, где и жили три года в любви и согласии.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен")

  • - А говорили - такой умный человек! - Ну мало ли что люди говорят…
  • - В полночь у памятника. - Кому? - Мне.
  • Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
  • Некоторые пары созданы для любви, мы же были созданы для развода.
  • - Объясните суду, почему 20 лет все было хорошо - и вдруг такая трагедия? - Извините, господин судья, 20 лет длилась трагедия - и только теперь все должно быть хорошо!
  • Фрау Марта, у нас беда: барон воскрес! Будут неприятности!

Фразы, по которым знают фильм "Дом, который построил Свифт" (1982 г.):

  • - Какой же вы великан? - Это я опустился.
  • - Куда вы их теперь? - В тюрьму! Такое искусство надо беречь и охранять.
  • Небо над Ирландией - это часть Ирландии, и принадлежит оно... Англии.
  • Вы великий человек, сэр, не испорченный культурой.
  • Ежедневный прием алкоголя очищает твою башку от ненужных мыслей.
  • Свифт нанял актеров, чтобы те несли людям его мысли. Но наш губернатор оказался хитрее — он нанял зрителей.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Дом, который построил Свифт ")

Какими цитатами прославился фильм "Формула любви" (1984 г.):

  • – Хорошо-то как, Машенька! – Я не Машенька. – Все-равно хорошо.
  • Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы.
  • А голова – предмет темный и исследованию не подлежит.
  • – У вас в Италии мята есть? – Откуда у них мята? Видел я их Италию на карте – сапог сапогом.
  • – Селянка, а селянка! Хочешь большой, но чистой любви?– А кто же ее не хочет? – Приходи вечером на сеновал. Придешь? – Приду, отчего ж не прийти? Только уж и вы приходите. А то вон они тоже обещали и не пришли.
  • – А она с кузнецом придет. – Зачем нам кузнец? Что я лошадь, что ли? Нам кузнец не нужен!
  • И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
  • Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (кадр из фильма " Формула любви ")

  • Вчера попросил у ключницы три рубля – дала, мерзавка, и не спросила, когда отдам.
  • Коли доктор сыт, так и больному легче.
  • Хороший человек… солонку спер… и не побрезговал.
  • Все пришельцы в России будут гибнуть под Смоленском.

Марк Захаров умер в Москве - лучшие цитаты из фильмов (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее умер режиссер Георгий Данелия.

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