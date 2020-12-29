Уляну Супрун с мужем "вышвырнули" из такси: водитель испугался

Бывшая и.о министра здравоохранения Уляна Супрун попала в неприятную ситуацию с киевской службой такси. Ее с мужем водитель попросил выйти из машины на половине дороги. Все дело в том, что Уляна с супругом попросила мужчину открыть немного окно, но он боялся простудиться, поэтому отказал им в этом.

Как написала Супрун у себя на Facebook, человек не заболевает от сквозняка. Болезни передаются из-за душного воздуха, а не открытого окна. Водитель не захотел слушать объяснения, а испугался "мифического сквозняка" и попросило выйти Супрун с мужем из машины.

"Все уже знают, что вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", - написала эксперт.

Супрун объяснила, что в результате исследований ученые выяснили, что вентиляционная система автомобиля не позволяет воздуху циркулировать так же хорошо, как несколько открытых окон. Даже одно или два открытых окна сделают поездку более безопасной.

В комментариях некоторые украинцы отметили, что возможно, водитель был прав, ведь невралгия тоже серьезная вещь.

Протяг vs інфекція-що гірше. Питання риторичне. Ніякого міфізму тут нема. Невралгія це теж не жарти. Можливо, в цього водія вже були такі наслідки і людина не хотіла ризикувати. Тим паче що за вікном зовсім не літо. Я собі влітку простудила лицьовий нерв в таксі. Тепер, як ви кажете, міфічний сквознячок для мене вже дуже неприємні наслідки має.

У міських автобусах Дубліна на всіх вікнах тепер наклейки, де просять їх тримати відкритими. Протягу не бояться.

Если честно, то у меня никогда не возникало идеи зимой открывать окна в машине, ладно еще чуток люк в забитом автобусе.

Це ви ще на маршрутці не їздили. Там можуть і в пику ще дати.

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