Уляна Супрун призвала "декоммунизировать" аптечки: эти лекарства нужно выбросить

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Домашняя аптечка украинцев не должна содержать йод и зеленку, мазь Вишневского, перекись водорода и даже мазь "Звездочку"! Такое заявление сделала бывшая и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Экс-глава Минздрава отметила, что декоммунизация произошла по всей Украине, но остатки "советчины" продолжают оставаться в наших домашних аптечках. Супрун рекомендует обновить вместилище лекарств, выбросив оттуда перечисленное ниже.

Горчичники

Медик уверена, что это средство не поможет "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, легче дышать или меньше кашлять. Адекватных научных доказательств таких эффектов горчичников не существует. Однако есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже. Поэтому лучше горчицу использовать по назначению, употребляя в пищу.

Оксолиновая мазь

Средством часто советуют мазать в носу и вокруг, чтобы защититься от простуды и гриппа. Якобы чудо-средство оказывает противовирусное действие и может остановить проникновение возбудителей болезни в организм. Но только научных обоснований такого действия нет. На самом деле мазь только блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей ОРВИ.

Йод и зеленка

Во многих случаях рану или порез, если они неглубокие,. можно просто очистить водой, без заливания ее йодом и зеленкой. Кроме этого, есть более безопасные и современные средства, которые не проигрывают в эффективности и, как минимум, не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже.

Перекись водорода

То, что рану можно залить перекисью водорода и это поможет ей быстро зажить лучше - миф. Перекись водорода может быть эффективной для очищения раны. Но это же самое можно сделать, промыв рану водой.

Мазь Вишневского (или линимент бальзамический по Вишневскому)

Мазь была изобретена в 1927 году советским врачом-хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные времена. По сути потому, что других лучших средств на то время не было. Но затем эта мазь "мигрировала" в больницы и гражданские аптечки, прежде всего, потому, что считали, что она помогает "вытягивать гной".

Состав мази - березовый деготь и ксероформ (вещество, которое имеет недоказанное антисептическое действие). Во время нанесения мази на рану или нагноение, она покрывает его слоем пленки, что не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место. Супрун утверждает, что это не только не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может вызвать ряд осложнений - нагревание тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением.

Мазь "Звездочка"

Очень часто, когда препарат имеет в составе натуральные ингредиенты, люди считают, что это всегда лучше, чем какая-то "химия". Поэтому используют такие лекарства без никаких мыслей о побочных действиях. Вьетнамская мазь "Звездочка" содержит ментол и эфирное масло мяты, эвкалиптовое масло, камфору, гвоздичное масло, парафин, пчелиный воск, вазелин и другие составляющие.

Чаще всего мазь используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому щедро смазывают нос внутри и вокруг него. Нанесение мази может вызывать боль, покраснение, аллергическую реакцию (чихание и раздражение нервных окончаний). Именно это может давать временное облегчение насморка, ощущение как будто "пробило" нос. Но никакого отношения собственно к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет. Наоборот она может мешать очищению слизистой носа и способствовать налипанию частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций.

Мумие

Это естественный продукт черно-коричневого цвета, происхождение которого доподлинно не выяснено. Одна из версий - это окаменевшие экскременты летучих мышей и грызунов, которые обитают в горных пещерах, поэтому и месторождения мумие находятся в разных горах - Гималаях, на Кавказе, Алтае и других. Из этого вещества делают все - таблетки, пищевые добавки, суппозитории, маски, компрессы, добавляют в мед и другое.

В Украине зарегистрирован препарат с этим действующим веществом в форме ректального суппозитория с длиннющим списком показаний к применению. Очевидно, что научного обоснования действию мумие не существует, ибо нет никаких клинических испытаний, которые бы подтвердили то или иное его действие. Если для кого-то и это не аргумент, то хотя бы стоит подумать о том, что в экскрементах животных не может быть никаких полезных, тем более лечебных веществ для здоровья.

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