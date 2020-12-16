Уляна Супрун закликала "декомунізувати" аптечки: ці ліки треба викинути

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Домашня аптечка українців не повинна містити йод і зеленку, мазь Вишневського, перекис водню і навіть мазь "Зірочку"! Таку заяву зробила колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Ексголова МОЗ зазначила, що декомунізація сталася по всій Україні, але залишки "радянщини" продовжують залишатися в наших домашніх аптечках. Супрун рекомендує оновити вмістилище ліків, викинувши звідти перелічене нижче.

Гірчичники

Медик впевнена, що цей засіб не допоможе "прогріти" організм, "вигнати" хворобу, легше дихати або менше кашляти. Адекватних наукових доказів таких ефектів гірчичників не існує. Однак є докази опіків, які вони можуть залишити на шкірі. Тому краще гірчицю використовувати за призначенням, вживаючи в їжу.

Оксолінова мазь

Засобом часто радять мазати в носі і навколо, щоб захиститися від застуди і грипу. Нібито диво-засіб чинить противірусну дію і може зупинити проникнення збудників хвороби в організм. Але тільки наукових обґрунтувань такої дії немає. Насправді мазь тільки блокує носовий хід, утруднює дихання і заважає слизовій оболонці очиститися від частинок пилу, диму або тих же збудників ГРВІ.

Йод і зеленка

У багатьох випадках рану або поріз, якщо вони неглибокі, можна просто очистити водою, без заливання її йодом і зеленкою. Крім цього, є більш безпечні і сучасні засоби, які не програють в ефективності і, як мінімум, не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів і не залишають кольорових міток на шкірі.

Перекис водню

Те, що рану можна залити перекисом водню і це допоможе їй швидко зажити краще - міф. Перекис водню може бути ефективним для очищення рани. Але це ж саме можна зробити, промивши рану водою.

Мазь Вишневського (або лінімент бальзамічний за Вишневським)

Мазь була винайдена в 1927 році радянським лікарем-хірургом Вишневським і широко застосовувалася для лікування ран, опіків, виразок шкіри і нагноєнь у воєнні часи. По суті тому, що інших кращих засобів на той час не було. Але потім ця мазь "мігрувала" в лікарні і цивільні аптечки, насамперед, тому, що вважали, що вона допомагає "витягати гній".

Склад мазі - березовий дьоготь і ксероформ (речовина, яка має недоведену антисептичну дію). Під час нанесення мазі на рану або нагноєння, вона покриває його шаром плівки, що не дає волозі випаровуватися, тому нагріває це місце. Супрун стверджує, що це не тільки не дає ніякого лікувального ефекту, а навпаки, може викликати ряд ускладнень - нагрівання тканин сприяє зростанню і розмноженню бактерій, тому невеликий поріз може перетворитися в більш небезпечну рану з нагноєнням.

Мазь "Зірочка"

Дуже часто, коли препарат має у складі натуральні інгредієнти, люди вважають, що це завжди краще, ніж якась "хімія". Тому використовують такі ліки без жодних думок про побічні дії. В'єтнамська мазь "Зірочка" містить ментол і ефірну олію м'яти, евкаліптову олію, камфору, гвоздичну олію, парафін, віск, вазелін та інші складові.

Найчастіше мазь використовують для лікування нежиті або щоб не підхопити віруси, тому щедро змащують ніс всередині і навколо нього. Нанесення мазі може викликати біль, почервоніння, алергічну реакцію (чхання і роздратування нервових закінчень). Саме це може дати тимчасове полегшення нежитю, відчуття, ніби "пробило" ніс. Але ніякого відношення власне до лікування нежитю або захисту від вірусів мазь не має. Навпаки вона може заважати очищенню слизової оболонки носа та сприяти налипання частинок пилу, диму і збудників респіраторних інфекцій.

Муміє

Це природний продукт чорно-коричневого кольору, походження якого достеменно не з'ясовано. Одна з версій - це скам'янілі екскременти кажанів і гризунів, які мешкають у гірських печерах, тому і родовища муміє знаходяться в різних горах Гімалаях, на Кавказі, Алтаї та інших. З цієї речовини роблять все - таблетки, харчові добавки, супозиторії, маски, компреси, додають у мед та інше.

В Україні зареєстровано препарат з цією діючою речовиною у формі ректального супозиторія з довжелезним списком показань до застосування. Очевидно, що наукового обґрунтування дії муміє не існує, бо немає ніяких клінічних випробувань, які б підтвердили ту чи іншу дію. Якщо для когось і це не аргумент, то хоча б варто подумати про те, що в екскрементах тварин не може бути ніяких корисних, тим більше лікувальних речовин для здоров'я.

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